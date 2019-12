Christian De Sica/ Video Le Iene “parlare di papà è una festa, invidioso di Boldi…”

L’attore e regista Christian De Sica è stato il protagonista dell’intervista di ieri a Le Iene. Dopo le “dovute” presentazioni di rito ha spiegato cosa prova a parlare ogni volta del padre Vittorio: “per me è una festa perchè si ricorda qualcosa di bello che è stato il cinema italiano di quel periodo”, ha spiegato. E’ possibile che in tanti si siano purtroppo dimenticati di suo padre? “Purtroppo il Paese dimentica facilmente”, ha commentato. Papà Vittorio De Sica nel corso della sua splendente carriera ha vinto ben 4 Oscar, di lui invece dice: “Io non so se sono bravo o se sono un grande attore o un cane ma l’affetto che ho dalla gente giovane è pazzesco!”, ha commentato. Il suo film che, a sua detta, resterà nella storia è “Vacanze di Natale”, il primo di Vanzina. Dopo aver fatto quasi un centinaio di film, per De Sica è arrivato il suo nuovo lavoro, “Sono solo fantasmi”, “il più bello di tutti”, dice. Ma perchè dovremmo vederlo? “Perché con un biglietto puoi guardare due film: un horror e una commedia”, ha spiegato.

CHRISTIAN DE SICA, INTERVISTA A LE IENE

“La mia superficialità mi ha salvato”, questo è il segreto di Christian De Sica rivelato a Le Iene, nella sua intervista trasmessa ieri. Per tenersi giovane, dice, “frequento gente più giovane di me”. Il vantaggio di diventare vecchi è quello di dire ciò che si pensa. La sua prima volta? “A 12 anni in una capanna sopra un albero”. E adesso? De Sica ammette che “tutto funziona” anche senza Viagra perchè “quando l’ho usato mi è venuto il mal di testa”. Ma funziona? “Sì, insomma”. Dopo 40 anni di matrimonio, dice, “ancora ci piacciamo” ed ammette che “un tradimento si perdona”. La moglie in passato ha controllato il suo cellulare ma ha trovato solo “le chiamate di Boldi”. Il luogo comune sul suo conto che ancora oggi lo fa arrabbiare? “Quando mi dicevano di essere figlio di papà, ma in realtà non avevo una lira. Mi sono fatto un grande cul*”. Quindi ha definito Alberto Sordi uno “zio”, Maurizio Costanzo il suo “maestro”, Isabella Rossellini “un grande amore”, i fratelli Vanzina “devo tutto a loro”, Carlo Verdone “gli voglio un bene da morire ma è un grande rompiballe”, Massimo Boldi “la mia Ginger e Roger”. Checco Zalone però, per lui resta il miglior comico di oggi mentre Ornella Muti l’attrice più bella. Ed ancora, tornando all’amico Boldi ed alla sua relazione con una giovane donna, è invidioso? “Eh, molto… per quello che fa!”, ha scherzato.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE



© RIPRODUZIONE RISERVATA