Christian eliminato da Amici 21, Todaro “Felice di averti conosciuto”/ “Sei speciale”

Anche la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini ha perso il suo primo elemento. Alla fine della seconda puntata del serale di Amici 21 Christian Stefanelli ha dovuto definitivamente abbandonare il programma, perdendo al ballottaggio contro Crytical. Il percorso del ballerino, soprattutto negli ultimi mesi, è stato ricco di difficoltà e di critiche, ricevute sia dalla maestra Celentano che da Veronica Peparini.

Crytical o Christian, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Ballerino out: "Non mollerò"

Questo ha scatenato un momento di crisi per Christian che era pronto ad abbandonare la scuola se non fosse stato per l’intervento di Maria De Filippi e del suo prof Raimondo Todaro. Proprio quest’ultimo, dopo la sua eliminazione, ha voluto scrivergli sui social un messaggio per palesargli ancora una volta tua la sua stima e l’affetto che lo lega a lui.

Amici 21, eliminati Calma e Christian: lo sfogo/ "C'è un solo vincitore", "Zero rimpianti"

L’addio di Raimondo Todaro a Christian Stefanelli dopo l’eliminazione da Amici 21

“Stasera hai spaccato”, ha esordito Raimondo Todaro nella story pubblicata su Instagram. Continuando: “Mi sono emozionato nel vedere il vero Christian. Non importa come sia andata, anche perché so che sentivi il bisogno di tornare a casa”. Il coach ha dunque concluso, augurando a Christian il meglio: “Quello che conta è che sei entrato nel cuore della gente che ti sostiene da settembre. Sono felice di averti conosciuto perché sei un bravissimo ballerino ma sei soprattutto un ragazzo speciale. Se potessi tornare indietro ti ridarei quel banco tutta la vita!”

LEGGI ANCHE:

Christian eliminato da Amici 2022/ "Hai smesso di ballare", il rimprovero di Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA