Christian Eriksen ufficiale al Brentford: “Benvenuto”/ Ex Inter riparte dalla Premier

E’ ufficiale, Christian Eriksen torna a giocare a calcio e lo fa attraverso il Brentford, club che milita nella Premier League, il massimo campionato di calcio inglese. Dopo la rescissione del contratto dall’Inter, visto che in Italia è vietato giocare con il defibrillatore cardiaco sottocutaneo impiantato nell’estate del 2021, il giocatore danese ha sempre espresso il desiderio di poter tornare a calcare il rettangolo d’erba e lo ha fatto grazie appunto al Brentford. Eriksen ha firmato un contratto di sei mesi, con scadenza al 30 giugno di quest’anno, ma rinnovabile per un’altra stagione, di conseguenza lo stesso avrà modo di dimostrare il proprio valore nelle prossime settimane, e soprattutto, che il proprio cuore possa reggere il calcio a livello super professionistico.

“Sono felice di annunciare di aver firmato per il Brentford. Non vedo l’ora di iniziare e spero di vedervi presto”, ha commentato via Twitter lo stesso calciatore, mentre il club, attraverso i propri account, ha pubblicato un video celebrativo con tanto di commento “Benvenuto a Bretford Eriksen”, con allegato un emoticon del pugno, e una di una mano che firma, a simboleggiare appunto l’ufficialità del contratto.

IL BRENTFORD UFFICIALIZZA ERIKSEN: ORA VUOLE I MONDIALI IN QATAR

Il trequartista ex Inter torna così a giocare dopo quel terribile 12 giugno, quando, in occasione della sfida fra Danimarca e Finlandia durante i campionati europei di calcio della scorsa estate, si accasciò a terra a seguito di un infarto. Eriksen rischiò seriamente la vita, perdendo conoscenza per una manciata di minuti, fino a che non venne rianimato, tornando in se.

Nelle settimane successive molti avevano ipotizzato un addio certo al calcio giocato, ma lo stesso calciatore ha invece sempre pensato il contratto. Avrebbe voluto farlo nell’Inter, ma come detto sopra, le regole italiane vietano di poter giocare fra i professionisti con l’apparato medico di Eriksen, di conseguenza il 17 dicembre ha rescisso il contratto con i nerazzurri per poi allenarsi con il Chiasso, quindi l’Ajax e infine aver trovato casa al Betford. Il suo obiettivo, la convocazione per il Mondiale del Qatar in programma il prossimo autunno, fra il 21 novembre e il 18 dicembre.

