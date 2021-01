Christian ex marito Dora Moroni/ La depressione e il rapporto difficile col figlio Alfredo (Domenica Live)

C’è anche Christian, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, il talk show della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso e in onda oggi a partire dalle 17.12. Con lui, come domenica scorsa, ci sarà anche Dora Moroni, cantante e collega nonché moglie che ha ritrovato di recente dopo un lungo periodo di separazione dal punto di vista personale e professionale. Il loro è stato un ‘arrivederci’ tutt’altro che semplice, dal momento che – fino ad allora, fino cioè a quel 1997 quando decisero di interrompere la convivenza – avevano condiviso di tutto. Non soltanto il palco, come già sappiamo, ma anche un figlio, Alfredo, che nel 2008 – peraltro – li ha resi nonni della piccola Aeelyn. Christian e Dora si erano conosciuti nell’ambito di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a metà anni Ottanta, e da allora erano diventati inseparabili. Dopo undici anni di matrimonio, una crisi li portò a prendere momentaneamente strade diverse, anche se ora – come è sempre auspicabile in questi casi – i due sono tornati sui loro passi e sembrano ancor oggi decisamente innamorati.

Christian: “I giornali hanno cercato di distruggermi”

Christian è stato il primo a soffrire a causa della separazione da Dora Moroni, e questo per via delle ingerenze dei giornali che tiravano in ballo storie calunniose su presunti tradimenti di cui proprio lui si sarebbe reso colpevole nei confronti della moglie. “Hanno cercato di distruggermi”, ha dichiarato Christian anni dopo, “e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie. Mi hanno tolto tutto, sono stato male”. Complicato soprattutto il suo rapporto con Alfredo: “Per stare vicino a mio figlio mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. Quando è partito per gli Usa e si è sposato a mia insaputa, infine, sono caduto in depressione”.

Il regalo di Christian a Dora Moroni

Ancora, nelle dichiarazioni riportate una settimana fa dal magazine Dilei, si legge un racconto piuttosto dettagliato circa la storia familiare di Christian e Dora Moroni. Il loro Alfredo si è trasferito negli Stati Uniti dopo la maturità, per poi sposarsi e avere lì una figlia che oggi vive in Bolivia. “Ci vediamo su Skype due volte al mese”, racconta nonno Christian – all’anagrafe Gaetano – “io le canto Besame mucho e lei balla. Ha una bella voce anche lei”. Dopo aver ritrovato Dora nel 2017, Christian è apparso con lei nel salotto di Barbara D’Urso. Là, davanti alle telecamere, ha regalato a sua moglie un bell’anello, segno del loro rapporto ritrovato. “Non ti cambierei mai, perché mi hai regalato le cose importanti della mia vita”, ha detto, nello stesso contesto. Per tutta risposta, lei lo ha abbracciato.



