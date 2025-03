Dalila Di Lazzaro è diventata mamma a soli 16 anni di Christian. Un bambino nato dal suo primo rapporto sessuale, come rivelò più tardi lei. Non sapendo infatti come funzionasse il sesso né le precauzioni, Dalila è rimasta incinta la prima volta che fece l’amore. “Non sapevo nulla, ma proprio nulla su quello che c’era da fare e nemmeno sulle precauzioni che avrei dovuto prendere nel caso fosse andato fino in fondo” ha rivelato Dalila. Quel bambino nacque e lei lo chiamò Christian. Molto giovane Dalila ha cominciato a lavorare proprio per far sì che al figlio non mancasse nulla. Da quel momento si sono susseguiti lavori da modella e da attrice che hanno portato Dalila a diventare una delle donne più apprezzate sul panorama artistico.

Dopo aver fatto l’amore per la prima volta con un ragazzo, di nome Franco, Dalila Di Lazzaro è rimasta incinta e fu cacciata di casa. Fortunatamente ad accoglierla ci fu proprio la famiglia di Franco, che la prese sotto la propria ala protettiva curandola come una figlia. Nel 1991, poi, il dramma. Christian, il figlio di Dalila Di Lazzaro, è morto in un incidente stradale sulla Via Cassia, a Roma. Sono stati anni duri per l’attrice, che aveva solamente quel figlio al quale aveva dedicato interamente la sua adolescenze e la sua gioventù.

Christian, figlio di Dalila Di Lazzaro: “Ho pensato al suicidio dopo la sua morte”

Dopo la morte del figlio Christian, Dalila Di Lazzaro ha pensato al suicidio. Troppo grande il dolore di aver perso il suo ragazzo a soli 22 anni. Fortunatamente vicino all’attrice ci sono state delle persone a lei care, che l’hanno aiutata a superare quel dolore immenso. Quando seppe della morte di suo figlio, Dalila decise di non vederlo: “Voglio ricordarlo come da vivo”, ha confessato l’attrice, che ancora oggi dopo tanti anni parla con la sua foto, come se fosse ancora qui.