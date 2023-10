Christian Figueiredo, bodybuilder brasiliano morto a 29 anni/ Ictus durante operazione a fegato

Christian Figueiredo, bodybuilder di soli 29 anni, è morto durante un’operazione chirurgica al fegato. A riportare la notizia è il quotidiano il Corriere della Sera attraverso il proprio web, che racconta la drammatica fine di questo bodybuilder brasiliano, professionista dal 2022, morto sotto i ferri. Secondo quanto emerso il culturista ha avuto un ictus mentre era in sala operatoria, dopo di che sono subentrate delle complicazioni fatali che hanno portato ad un grave peggioramento del quadro clinico fino alla morte repentina.

«Chris aveva bisogno dell’intervento chirurgico ma sfortunatamente ha avuto un ictus. Hanno cercato di impedire che l’emorragia peggiorasse ma poi ha avuto questo insolito attacco di cuore. Il suo corpo è rimasto sotto choc. Sfortunatamente, ci sono cose che sfuggono al nostro controllo», le parole di Ricardo Alexandre Martins Correia, anch’esso bodybuilder e amico di Figueiredo. «Doveva essere un intervento abbastanza semplice, ma ci sono state delle complicazioni», ha aggiunto parlando con Generation Iron un’altra persona vicino a Figueiredo. Su Instagram è invece giunto il messaggio commuovente di Vivi Torres, la moglie del bodybuilder Christian Figueiredo, che ha scritto: «Sarai sempre tu! Per sempre. Ti amo e ti amerò per sempre. Dio ti ha portato vicino a Sé, in un posto bello e più sicuro che meriti, dove ti darà tranquillità e pace. Ho solo bei ricordi di te. Ti amo e ti amerò per sempre Mo. Che dolore mio Dio. Riposa in pace amore mio».

CHRISTIAN FIGUEIREDO, BODYBUILDER BRASILIANO MORTO A 29 ANNI: TERZO DECESSO IN POCHI ANNI

Anche sui social sono stati moltissimi coloro che hanno voluto ricordare il culturista morto a soli 29 anni, tenendo conto che Figueiredo era abbastanza conosciuto nell’ambiente, vantando centinaia di migliaia di follower. C’è chi ha anche voluto ricordare quali siano i rischi di un’attività fisica estrema come quella dei bodybuilder, paventando la possibilità che si assumano sostanze pericolose per raggiungere una determinata forma, come ad esempio gli anabolizzanti, delle sostanze sintetiche che svolgono delle azioni simili agli ormoni maschili.

A conferma di questi timori le recenti morti di Jo Linder, morto a 30 anni a seguito di un aneurisma, e quella di Valdir Segato, quest’ultimo divenuto tristemente noto perchè si iniettava olio nei muscoli.











