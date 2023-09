Christian Forti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Futuro fisioterapista, vive con la mamma e…

Chi è Christian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Christian Forti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Sconosciuto al grande pubblico, comincia la sua avventura nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Pur essendo giovanissimo, vorrebbe trovare una persona con cui costruire una storia importante. I genitori si sono separati quando aveva solo 13 anni e, la fine del matrimonio dei suoi, ha rappresentato un evento che ha condizionato molto la sua vita. Christian studia ed è al terzo anno di fisioterapia. Per mantenersi agli studi, nel tempo libero, consegna pizze. Vive con la mamma e con il compagno di quest’ultimo che è diventato una persona importante della sua vita.

“Vivo con mamma che è la persona che è la persona più importante della mia vita, con il compagno di mamma che ormai sta a casa da 10 anni e con mio fratello di 5 anni e devo dire che sono fortunato perchè ho un piano tutto mio dove posso star tranquillo, fare le mie cose e nessuno mi disturba, un sogno”, ha detto nel video di presentazione a Uomini e Donne.

Christian Forti e l’amore

Avendo vissuto la separazione dei genitori, Christian sogna il grande amore, ma cosa si aspetta dall’esperienza sul trono di Uomini e Donne, programma che ha portato alla nascita di coppie e famiglie?

“Da questa esperienza mi aspetto una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me come le ho fatte io in amore. Mi aspetto una persona che sappia accettare le mie fragilità, innanzitutto mostrarle, che sappia prendersene cura. Io prometto di essere sempre diretto, senza peli sulla lingua”, ha spiegato il nuovo tronista.

