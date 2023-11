Christian Forti, lite con Valeria a Uomini e Donne/ “Sei qui per conoscere me o hai altri scopi?”

Christian Forti, dura lite a Uomini e Donne con Valeria

Christian Forti finisce al centro di una polemica nella puntata di Uomini e Donne dell’8 novembre. Maria De Filippi chiama al centro il tronista mandando in onda un filmato riassuntivo delle scorse puntate in cui aveva avuto una discussione con Virginia, rea di aver baciato un altro ragazzo all’inizio della loro conoscenza. Nonostante tutto, decide di tenerla e continuare a conoscerla. Spazio, poi, all’esterna con Valentina che, però, non nasconde la delusione quando il tronista le nega un bacio spiegando di non aver voluto fare un torto alle altre corteggiatrice.

In studio, però, è Valeria che si scaglia contro il tronista. “Sono tre settimane che sono parcheggiata qui. A lei che si è laureata le hai regalato un braccialetto, a me che sono stata in ospedale solo un biglietto”, sbotta la corteggiatrice.

Valeria e Christian, duro scontro nello studio di Uomini e Donne

L’attacco ricevuto da Valeria porta Christian a rivolgere una domanda precisa alla corteggiatrice. “Ma tu sei qui per conoscere me o hai altri scopi? Hai pubblicato un video, con il cartellino di Uomini e Donne ben in vista, che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni“, sbotta il tronista. Valeria spiega di aver sempre pubblicato quel genere di video e di aver sempre ricevuto molte visualizzazioni.

Tra il tronista e la corteggiatrice va avanti un duro botta e risposta a cui non partecipano Valentina e Virginia. Il tronista, tra le tre, sembra più concentrato su quest’ultime. Sarà davvero così o farà un passo anche nei confronti di Valeria?

