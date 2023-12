Christian Forti, Uomini e Donne/ Bacio con Valentina; Virginia lascia lo studio e…

Christian Forti tra Virginia e Valentina

Il percorso di Christian Forti sul trono di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Nella puntata del programma di Maria De Filippi del 18 dicembre, Christian si è accomodato al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con Valentina e avere un confronto anche con Virginia. Il tronista, interessato ad entrambe le corteggiatrici, non nasconde di non riuscire a scegliere ancora tra le due e in studio conferma l’interesse per le due ragazze anche se comincia ad avere dei dubbi su Virginia. Dubbi scatenati dalla reazione della ragazza alla sua esterna con Valentina e alla scelta di non presentarsi in esterna.

Maria De Filippi manda così in onda l’esterna tra Christian e Valentina che si conclude con un bacio. Un momento importante per il tronista che, settimana dopo settimana, sta provando a fare una scelta. In studio, però, la reazione di Virginia scatena i suoi dubbi.

Virginia lascia lo studio di Uomini e Donne: Christian non la segue

Virginia, dopo aver visto l’esterna e il bacio tra Christian Forti e Valentina, ha lasciato lo studio arrabbiatissima. Contrariamente ad altre occasioni durante le quali il tronista ha spesso seguito le corteggiatrici fuori dallo studio, stavolta decide di restare al proprio posto.

Tutto, infatti, è nato dalla scelta di Virginia di non presentarsi in esterna. Una decisione che ha spiazzato Christian secondo il quale, a questo punto del percorso, non ha alcun senso. In studio, così, il tronista non nasconde di avere dei dubbi sul reale interesse di Virginia nei suoi confronti.











