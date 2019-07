CHRISTIAN FREGONI, CAMPIONE DI CADUTA LIBERA/ Il “sexy” bagnino che fa sognare le fan

Un nuovo campione di Caduta Libera sulla bocca di tutti. Questa volta non si tratta di Nicolò Scalfi, il ragazzo bresciano che dopo quasi 90 puntate ha dovuto abbandonare il gioco a quiz di Gerry Scotti ma di Christian Fregoni, colui che ha eliminato il carnefice di Nicolò. Eppure qualcosa in comune Nicolò Scalfi e il nuovo campione Christian Fregoni ce l’hanno: la città di provenienza, Brescia, che conferma di avere un feeling speciale con Caduta Libera. Christian nella puntata di lunedì 22 luglio è riuscito anche nell’impresa di portarsi a casa un bel bottino (75mila euro) riuscendo a completare il percorso dei 10 passi senza esitazioni. Eppure c’è un aspetto che sta interessando il pubblico, soprattutto quello femminile. Quale aspetto? Estetico. Sì, Christian Fregoni piace. E a quanto si può vedere sui social è anche considerato il campione più “sexy” della storia di Caduta Libera.

CHRISTIAN FREGONI, NUOVO CAMPIONE CADUTA LIBERA

Ma chi è Christian Fregoni? Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il giovane classe 1992 lavora come bagnino all’Europa Sporting Club di Brescia dove si allena quotidianamente. Nella vita di Christian, come si evince dalla sua preparazione, c’è anche lo studio: il campione di Caduta Libera sta infatti per laurearsi in Scienze Motorie. Come dicevamo il pubblico femminile è apparso finora particolarmente sensibile al suo fascino. Basta dare una rapida occhiata ai commenti sul suo profilo social per capire come tra battuttine e dichiarazioni d’amore delle “fan”, la notizia di questi giorni è quella che lo vuole single e totalmente disimpegnato. Il suo profilo Instagram conta oggi quasi 8 mila follower: ma visto il successo riscontrato finora, se le vincite a Caduta Libera dovessero proseguire, le fan sono destinate ad aumentare.

Visualizza questo post su Instagram Mens Sana 🆑 Un post condiviso da Christian Fregoni (@christian_fregoni) in data: 22 Lug 2019 alle ore 7:44 PDT





