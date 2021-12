Christian Fregoni, chi è il campione di Caduta Libera/ È fidanzato Il sexy bagnino? “molte proposte ma..”

Christian Fregoni torna in gioco a Caduta Libera – Campionissimi, il torneo speciale del game show di successo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il 27enne bresciano laureato in Scienze Motorie è pronto a sfidare 10 campioni in una lunga e avvincente sfida fino al gran finale dei “Dieci passi”. Per Christian la partecipazione a Caduta Libera ha sicuramente cambiato la vita, anche se ad iscriverlo al game show è stata la sorella Giulia. Durante il suo percorso nel game show ha portato a casa più di 200 mila euro che ha investito in vari progetti come ha raccontato in una intervista rilasciata a Superguida Tv: “la prima spesa utile sarà un automobile. Poi mi piacerebbe comprare una casa e avviare un’attività sportiva”.

Christian Fregoni, bagnino "salva" la Cipriani/ "Ho paura le scoppi una tetta"

Una esperienza sicuramente importantissima che ha raccontato così: “non posso assolutamente lamentarmi. Oltre alla vincita ho avuto un bel riscontro da parte delle persone. Tutte le persone che incontro dicono che gli sono piaciuto e che ho trasmesso un bel esempio. Sono molto felice. È stata un’esperienza fantastica e la rifarei senza alcun dubbio”.

CHRISTIAN FREGONI, SEXY BAGNINO DI CADUTA LIBERA/ "Sono single", e Roger Garth...

Christian Fregoni è fidanzato? “Dopo la partecipazione a Caduta Libera ho ricevuto molte proposte ma…”

Christian Fregoni è uno dei campioni in carica di Caduta Libera, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il campione è pronto a scendere in campo nel torneo “Caduta Libera – Campionissimi” per la gioia di milioni di telespettatori e in particolare telespettatrici visto che è stato uno dei concorrenti più amati di sempre. Il sexy bagnino, infatti, ha conquistato il cuore del pubblico femminile che da sempre si è domandato se fosse o meno fidanzato. A rivelare qualche dettaglio in più è stato proprio il campione in una intervista di qualche anno fa rilasciata a Superguidatv: “No, non sono fidanzato. Dopo la partecipazione a Caduta Libera ho ricevuto molte proposte, ma al momento voglio essere libero. Non voglio impegnarmi. Io vivo molto di sensazioni e qualora dovessi conoscere la persona giusta riuscirò subito a capirlo”.

Christian Fregoni, Campione Caduta Libera/ Vince 75mila euro! “Docce di umiltà”

Non è dato sapere se oggi Christian abbia il cuore impegnato o meno, ma una cosa è certa la sua donna ideale dovrebbe essere così: “penso che darsi dei modelli preimpostati sia abbastanza limitante. Non ho una donna ideale, ma adoro le russe”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA