CHRISTIAN FREGONI, SEXY BAGNINO DI CADUTA LIBERA/ “Sono single”, e Roger Garth…

Il campione di Caduta Libera, Christian Fregoni, è stato oggi ospite della nuova puntata di Pomeriggio 5 la cui seconda parte è stata interamente dedicata alla bellezza. Tra i protagonisti sexy non poteva mancare ovviamente lui, prestante bagnino che ha subito attirato l'attenzione della padrona di casa. "Faccio il bagnino da 10 anni in un centro sportivo di Brescia", ha spiegato alla d'Urso, interessata a sua volta a conoscere le forme dei salvagente usati in piscina. "No, non sono il suppostone rosso alla BayWatch", ha spiegato ironico. Roger Garth, ospite in collegamento, non è rimasto particolarmente colpito ma, scartando le altre bellezze presenti, ha commentato ironico: "Forse scelgo quello che ha vinto, non si sa mai…". Infine, alla domanda della padrona di casa Fregoni ha rassicurato sulla sua attuale situazione sentimentale: "Sì, sono single", ha chiosato.

DA CADUTA LIBERA A POMERIGGIO 5

Si è conclusa dopo ben 39 puntate e 210 mila euro vinti l’avventura di Christian Fregoni a Caduta Libera. Ribattezzato il “sexy bagnino”, il 27enne è stato battuto dal nuovo sfidante Simone, arrendendosi alla botola dopo un lungo confronto: oggi, venerdì 13 settembre 2019, sarà ospite a Pomeriggio 5 nel salotto di Barbara D’Urso. Oltre che un apprezzato campione, Christian è stato amato da molti seguaci del game show condotto da Gerry Scotti sia per la sua bellezza fisica che per la sua nobiltà d’animo, nonché per le grandi doti che gli hanno permesso di portare a casa un bottino di oltre 200 mila euro. Nato a Brescia, Christian al momento lavora all’Europa Sporting Club e non risulta fidanzato: un’ottima notizia per le sue fan…

CHRISTIAN FREGONI OSPITE A POMERIGGIO 5 DA BARBARA D’URSO

Tra i campioni più simpatici del noto programma in onda su Canale 5, Christian Fregoni tornerà presto protagonista sugli schermi Mediaset: come sottolineato dallo stesso Gerry Scotti, il bresciano sarà “convocato” per i classici tornei dei campioni. «Avete appena visto Christian perdere il titolo di campione di Caduta Libera», questo l’annuncio del conduttore di Caduta Libera dopo la sconfitta patita contro lo sfidante Simone: «Innanzitutto l’abbraccio: è stato bello. Non mi aspettavo questo colpo di scena. Come tutti i grandi campioni, meriti i saluti e le riflessioni che vuoi fare. TI rivedremo nei nostri tornei dei campioni». E Christian ha utilizzato il tempo a disposizione per ringraziare tutti: «Voglio ringraziare te e tutto lo staff per questa esperienza veramente incredibile. E’ stata una cavalcata indescrivibile, essere qui in mezzo e aver vissuto tutte queste grande emozioni sempre al vertice della tensione. Faccio i complimenti al nuovo campione e buona fortuna per il futuro».



