Christian Fregoni, sexy bagnino Caduta Libera/ Campione in studio: papà si commuove

Christian Fregoni continua a vincere a Caduta Libera. Il campione ha superato per la seconda volta il gioco finale “I dieci passi” conquistando 45mila euro. In carica dallo scorso 16 luglio, il sexy bagnino bresciano ha ottenuto il nuovo clamoroso successo ieri sera per la seconda volta. Con la vittoria di ieri l’aitante 28enne, che viene da Brescia, la stessa città del campione più longevo del game show di Gerry Scotti, Nicolò Scalfi, Fregoni ha fatto salire il montepremi accumulato a 120mila euro. Il 22 luglio infatti aveva già vinto 75mila euro. Come riportato dal sito Davide Maggio, la dottrina economica di Thomas Malthus gli ha portato bene. Lo studente universitario di Scienze Motorie (gli mancano 5 esami) non è passato inosservato comunque al pubblico femminile per il suo bell’aspetto. E infatti l’account Instagram di Christian Fregoni, che fa il bagnino di professione, è stato preso d’assalto.

CHRISTIAN FREGONI, IL SEXY BAGNINO CADUTA LIBERA IN STUDIO

«Festeggiamo il nostro grande campione. Guardate la cifra sulla testa di Christian: 120mila euro. Questa sera sarà la dodicesima difesa del titolo». Così lo ha accolto Gerry Scotti in studio. Poi ha mandato in onda i momenti salienti della puntata di ieri, la cui vittoria gli ha permesso di far lievitare il suo montepremi. In studio oggi anche il padre, visibilmente commosso. Il conduttore di Caduta Libera gli ha poi chiesto la prima cosa che intende fare con il premio conquistato. «So che sei un bravo ragazzo», ha precisato Gerry Scotti. E Christian Fregoni ha replicato: «Faremo un viaggio tutti insieme». E questo perché nel game show condotto da Gerry Scotti, i campioni non conquistano solo il cuore degli spettatori ma arrivano anche a vincere cifre importanti. Come quelle accumulate da Christian Fregoni, pronto a superarsi nella puntata di oggi.

