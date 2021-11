Christian Hailé Selassié, chi è il fratello delle principesse/ Sorpresa al GF Vip?

Christian Selassiè è il fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa che il pubblico del Grande Fratello vip 2021 ha imparato a conoscere in quasi tre mesi di reality. Le tre principesse, durante il loro percorso nella casa, hanno spesso parlato del fratello Christian con cui hanno un rapporto speciale. Molto legate alla famiglia, Lulù ha spiegato come, insieme a Jessica e Clarissa, ami prendersi cura di lui. Inoltre, durante un momento di pace con Manuel Bortuzzo, ha confessato che vorrebbe vedere il fratello mettere su famiglia avendo 31 anni. Fisicamente, invece, Clarissa l’ha descritto come un ragazzo alto e con un fisico allenato. Sui social, il fratello delle principesse non si è mai mostrato e non ha mai commentato l’avventura delle sorelle nella casa del Grande Fratello vip 2021.

Gianmaria Antinolfi fa una promessa a Lucrezia Selassiè/ Jessica lo provoca e...

In quasi tre mesi di percorso, infatti, Jessica, Lulù e Clarissa, come unica sorpresa, hanno ricevuto una lettera della mamma arrivata in un momento difficile per Lulù, quello del primo distacco da Manuel Bortuzzo. Con Lulù e Clarissa a rischio eliminazione, per le principesse Selssiè arriverà finalmente una sorpresa fisica?

Lulù Selassié/ In crisi per la nomination e "tradita" da Manuel Bortuzzo, come reagirà?

Christian Selassiè al Grande Fratello Vip 2021 per una sorpresa alle sorelle? Il web lo spera

Nelle ultime 48 ore, le sorelle Selassiè, in particolare Lulù, hanno conquistato maggiori consensi sul web per le critiche che stanno ricevendo dagli altri concorrenti e sono tanti i fans del Grande Fratello Vip 2021 che si augurano di vedere qualche parente delle Selassiè entrare nella casa per una sorpresa. Christian, finora, esattamente come il resto della famiglia, ha dimostrato di essere schivo e riservato. Farà un’eccezione per le sorelle?

Del fratello delle Principesse, inoltre, ha parlato anche Giovanni Ciacci in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage: “Conosco Christian, i genitori e le tre sorelle. Hanno voglia di riscatto e, dietro a quella apparenza così grottesca, ci sono tre cuori che battono”.

Genitori Jessica, Clarissa e Lulù Selassié/ Padre in carcere, mamma fiera di loro

© RIPRODUZIONE RISERVATA