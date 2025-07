Christian Horner licenziato da Red Bull: terremoto in Formula 1, il team principal lascia Milton Keynes dopo 20 anni e 14 titoli Mondiali.

CHRISTIAN HORNER LICENZIATO DA RED BULL

Christian Horner licenziato da Red Bull: alla fine il terremoto che era da tempo nell’aria è diventato ufficiale realtà nella giornata di oggi, come comunicato dalla scuderia di Milton Keynes. La Formula 1 saluta uno dei volti più noti, influenti e vincenti dell’era moderna e non solo.

Team principal dal 2005 per le Lattine Volanti, Horner in Red Bull ha vinto otto titoli piloti, guidando il poker di Sebastian Vettel e quello di Max Verstappen, e sei Mondiali costruttori. Sotto la sua direzione come team principal, la Red Bull è diventata una corazzata della Formula 1, insediandosi tra la Ferrari di Michael Schumacher e il monologo Mercedes.

Un’epoca che è terminata: stando alle prime ricostruzioni il motivo del licenziamento di Horner starebbe nei risultati in calo, ma naturalmente non è più un segreto il fatto che in Red Bull ci fossero da tempo frizioni e guerre interne che hanno portato a questa decisione.

Solo domenica, dopo il Gp Gran Bretagna, avevamo visto Jos Verstappen – il papà di Max – discutere animatamente con Horner; il team principal era anche finito in uno scandalo per presunte molestie nei confronti di una dipendente, alla fine si è arrivati al fatto che Christian Horner sia stato licenziato da Red Bull.

CHRISTIAN HORNER LICENZIATO: IN RED BULL ARRIVA MEKIES

Christian Horner licenziato da Red Bull, la Formula 1 vive uno scossone e l’effetto dovrebbe essere immediato: già dal Gran Premio del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps, la scuderia di Milton Keynes dovrebbe presentare il nuovo CEO in cabina di comando. Si tratta di Laurent Mekies: francese di 48 anni, ha iniziato in Formula 3 per poi passare alla Formula 1 con la Arrows, e quindi in Minardi. È qui che sostanzialmente ha fatto il salto: la scuderia è stata acquistata da Red Bull diventando Toro Rosso, e Mekies è diventato ingegnere capo.

A Faenza ha lavorato per nove anni, prima di passare alla FIA come direttore della sicurezza, responsabile dello sviluppo dell’Halo (il sistema di protezione della testa) e vicedirettore di gara; Mekies ha però un passato anche alla Ferrari, nel 2018 è entrato a Maranello come direttore sportivo rimanendovi per cinque anni, essendo già in parola con Toro Rosso (nel frattempo ribattezzata Racing Bulls) per diventare il Team Principal. Per la Red Bull si tratta dunque di un avvicendamento interno: buona fortuna a Mekies, la notizia di Christian Horner licenziato fa naturalmente tanto rumore ma non è detto che le Lattine Volanti non possano aprire una nuova era di successi in Formula 1.