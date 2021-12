Christian Kretschmar e gli ex mariti di Anggun/ Una vita sentimentale tormentata

Anggun ha raggiunto l’apice della popolarità alla fine degli anni ’90 con una canzone che viene spesso trasmessa nelle radio anche recentemente e apprezzata perché particolarmente orecchiabile, “Snow on the Sahara“. Tra i meriti di quel successo c’era certamente anche la voce intensa della cantante indonesiana, che aveva catalizzato l’attenzione di milioni di fan nel mondo anche per i suoi occhi a mandorla e il suo stile acqua e sapone.

A distanza di tempo l’artista classe 1974 continua a dedicarsi alla musica, anche se non esclusivamente come interprete. La sua lunga esperienza, infatti, le permette di dare supporto anche ai giovani che aspirano a ritagliarsi un ruolo nella musica, come ha fatto in veste di giudice nell’edizione indonesiana di “X Factor”. Forse non tutti lo sanno, ma il sindaco Dario Nardella le ha conferito recentemente le chiavi della città di Firenze.

Christian Kretschmar e gli ex mariti di Anggun, ora il suo cuore ha trovato pace?

La vita sentimentale di Anggun è stata finora particolarmente tormentata. Attualmente la cantante è sposata con il fotografo francese Christian Kretschmar. Complessivamente lei si è sposata per ben quattro volte.

Le prime nozze risalgono al 1992, qando giura amore eterno al l’ingegnere francese Michel Georgea che poi diviene suo manager. Secondo quanto trapela, sembra che la famiglia del cantante fosse contraria a quell’unione perché riteneva che lei fosse troppo giovane. Quel legame effettivamente non ha avuto vita breve, ma non ha portato l’artista a non credere più nell’amore. Dal 2004 al 2006 è invece sposata con Olivier Maury. Successivamente ci ha riprovato con lo scrittore francese Cyril Montana, da cui ha avuto una figlia, Kirana.

