Christian La Fauci è morto/ Malore per scrittore 46enne, madre deceduta per inedia

Lo scrittore Christian La Fauci è morto e, con lui, ha perso la vita anche la sua anziana madre. La tragedia si è consumata nell’appartamento di Genova Marassi dove mamma e figlio vivevano insieme. Lui aveva 46 anni, lei 86 ed era gravemente malata e non autosufficiente da diverso tempo. Cosa sia successo, nello specifico, è ancora da chiarire, tanto che il pubblico ministero, Stefano Puppo, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al fine di poter procedere con gli accertamenti del caso.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, che l’avrebbe colto mentre si trovava all’interno dell’abitazione. La donna, invece, sarebbe morta di stenti, di inedia, dal momento che, considerate le sue difficili condizioni di salute, le era impossibile gridare o compiere qualsiasi gesto per chiedere aiuto. A seguito della scomparsa del figlio, pertanto, nessuno ha più avuto modo di alimentarla, idratarla o somministrarle i medicinali dei quali necessitava e, con ogni probabilità, si è spenta da sola nel suo letto.

CHRISTIAN LA FAUCI MORTO: ERA UN ESPERTO DI CALCIO INGLESE

La morte di Christian La Fauci e della sua mamma hanno scosso profondamente la città di Genova, ma non solo; infatti, erano numerose le persone che conoscevano e stimavano lo scrittore, che era anche un grande esperto di calcio inglese e un tifoso del Genoa. Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni e che, a quanto risulta, era in possesso delle chiavi della sua casa. I due corpi sarebbero stati ritrovati, in avanzato stato di decomposizione e nelle rispettive camere da letto. Adesso, si passerà ai colloqui tra gli inquirenti e i conoscenti dell’uomo e saranno sottoposti a un accurato lavoro di analisi anche i farmaci rinvenuti nella sua abitazione.

Fra i volumi pubblicati da La Fauci, figurano “Oltremanica”, “Matt Le Tissier”, “Amarcord”, fulgidi esempi della sua profonda cultura calcistica e della sua passione per il gioco del calcio, che ha caratterizzato la sua intera esistenza.



