Christian Leone, ex Guenda Goria/ “Abbiamo avuto una storia, io ero sposato”

Christian Leone è l’ex fidanzato di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 nasconde dei segreti inconfessabili e che si scontrano con l’immagine da “piccola fiammiferaia” proposta all’interno del reality show di Canale 5. Scavando nel passato della figlia di, sono usciti diversi fidanzati o pseudo tali che la Goria ha frequentato pur essendo già impegnati con altre donne. Tra questi c’è anche Christian Leone che, alla pagine del settimanale Chi, ha raccontato la sua storia con la Goria: “ci siamo conosciuti a Sharm l’anno scorso e abbiamo avuto una liaison, anche se io all’epoca ero sposato e Guenda lo sapeva. Lei è dovuta volare a Milano per lavoro e quando è ritornata a Sharm dopo Capodanno e ci siamo rivisti le ho detto che non era scattato l’amore per me allora si è fatta consolare da Telemaco… è così che è iniziata con lui”. Non solo, il giovane ha esortato la figlia di Maria Teresa Ruta a dire tutta la verità sulla loro storia e a non nascondersi.

Christian Leone: “Guenda Goria? Ora dici la verità”

Una vera e propria relazione quella fra Guenda Goria e Christian Leone che, sempre al settimanale Chi, ha precisato: “é nata una relazione, siamo stati insieme due settimane. Poi lei è tornata in Italia, ci sentiamo e poi torna a sorpresa a Sharm. Guenda ha un carattere particolare, io non me la sono sentita. Guenda è andata da Telemaco a consolarsi e poi piano piano hanno iniziato una conoscenza”. Il ragazzo durante l’ultima ospitata televisiva nel salotto di Live – Non è la D’Urso ha voluto però fare una doverosa precisazione: “confermo quello che ho detto, ma volevo precisare una cosa: non volevo buttare fango, ho rispetto delle donne e di Guenda che è una persona meravigliosa”. Non solo, il ragazzo ha anche rivelato: “quando l’ho conosciuta ero sposato, ma separato, è stata una relazione di due settimane” e ha puntato il dito anche contro Telemaco, l’altro “fidanzato” della Goria: “l’ho conosciuto, non lo conosco, ma credo ci stia giocando per farsi pubblicità. Il fatto che parli di Guenda come di una che passa di qui e di là non è così, Guenda prende posizioni, ha un suo rigore nel mettere a posto le cose che non mi sembra corrispondere a quello che dice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA