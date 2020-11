Christian Leone a Live Non è la d’Urso per spiegare le sue ragioni

Ed ecco che alla fine Christian Leone è arrivato nel prime time di Live Non è la d’Urso pronto a cavalcare l’onda della popolarità e delle polemiche legate a Guenda Goria. Mentre la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020, lui continua ad andare in giro per tv e settimanali, pronto a spiattellare dappertutto la loro liason in attesa che proprio la sua ex possa ribattere dicendo la sua sul suo racconto. In poche parole, Christian Leone sarebbe un ex fidanzato di Guenda Goria, un uomo che ha conosciuto a Sharm e con il quale è uscito proprio su richiesta di un amico comune, Telemaco dell’Aquila. Sembra che i due siano usciti insieme e che sia scattato il bacio, e non solo.

Christian Leone: “Guenda Goria deve dire la verità su di noi e Telemaco dell’Aquila”

Christian Leone parla di una passione che li ha travolti, la stessa che, però, si sarebbe spenta quando lei lo avrebbe tradito proprio con Telemaco dopo che lui stesso si era tirato indietro perché sposato. Oggi Christian Leone a Live Non è la d’Urso continuerà a raccontare la sua storia ribadendo il concetto che adesso da Guenda Goria vuole la verità ovvero vuole che lei ammetta che Telemaco è stato un ripiego dopo il suo no. Sembra, infatti, che all’epoca la figlia di Maria Teresa Ruta si sia fatta consolare dal suo amico e che solo qualche settimana dopo Christian ha scoperto che i due stavano facendo la quarantena insieme a Milano. Il sedicente ex ammette che spesso Guenda agisce di impulso e questo la fa sbagliare nella vita e anche in questo caso la storia con Telemaco sarebbe più una risposta al suo istinto da crocerossina che il resto. Cos’altro rivelerà questa sera in tv?



