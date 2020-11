Christian Leoni, ex di Guenda Goria/ “Anch’io ero sposato, frequentava me e Telemaco”

Christian Leoni è un ex fidanzato di Guenda Goria con cui la figlia di Maria Teresa Ruta che, questa sera avrà un confronto con Telemaco, ha già avuto uno scontro nello studio di Live-Non è la d’Urso. Christian Leoni ha raccontato la sua verità ai microfoni del settimanale Chi mentre Guenda Goria era nella casa del Grande Fratello Vip 2020. I due si sarebbero conosciuti a dicembre 2019 in Egitto e tra i due sarebbe esplosa la passione. “Ai tempi ero sposato anche se il mio matrimonio era in crisi. Una situazione delicata, Guenda lo sapeva. Poi scoppia il lockdown e a sorpresa scopro che Guenda fa coppia fissa con Telemaco”, ha racconto a Chi Christian Leoni che avrebbe così preso le distanze dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Guenda, poi, a detta di Christian Leoni, si sarebbe divisa tra lui e Telemaco: “Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco, non è una bella cosa”, ha aggiunto Christian a cui la Goria ha risposto davanti alle telecamere di Non è la D’Urso.

CHRISTIAN LEONI, NUOVE RIVELAZIONI CON TELEMACO DELL’AQUILA?

Le rivelazioni di Christian Leoni non sono affatto piaciute a Guenda Goria che, ospite della scorsa puntata di Non è la D’Urso, ha puntato il dito contro Leoni chiedendosi il motivo che l’ha spinto ad uscire allo scoperto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. “Mi chiedo come mai tu sia venuto fuori in questo momento” – ha esordito la Goria. “Per me Telemaco è un grande amico. Siamo due persone che si vogliono bene. Ho voluto dire questo per tutelare Telemaco. Perché dire davanti a tutta Italia che ha perso il lavoro”, è stata la risposta di Christian. “Noi abbiamo avuto una breve frequentazione che si è conclusa. Tu non sei il giudice del mio sentimento. Che cosa stai facendo qui? Vuoi fare l’opinionista?”, ha concluso Guenda che, questa sera, avrà un duro confronto con Telemaco. Quest’ultimo confermerà la versione di Christian Leoni aggiungendo nuovi dettagli?



