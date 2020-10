Christian Leoni, ex fidanzato Guenda Goria/ L’incontro a Sharm e poi…

Christian Leoni è un ex fidanzato di Guenda Goria: spunta dal passato della figlia di Maria Teresa Ruta un altro amore a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip 2020. Non c’è solo Telemaco nella vita dell’attrice e musicista visto che in queste ore in tantissimi stanno cercando info e curiosità sulla vita sentimentale della figlia di Maria Teresa Ruta. Dal suo passato è spuntato a sorpresa anche un tale Christian Leoni di cui si conosce davvero poco. Una cosa è certa: il ragazzo non appartiene al mondo dello spettacolo e non ci sono tantissime informazioni sul suo conto. Una sola notizia certa riguarda il suo cognome che non sarebbe Leoni ma Marzullo. Il ragazzo in passato ha vissuto una breve storia d’amore con Guenda Goria e in tanti pensano possa essere proprio lui “lo scapestrato” nominato dalla madre Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Christian Leoni e Guenda Goria: perchè è finita?

Sulla storia fra Guenda Goria e Christian Leoni ci sono pochissime informazioni; la coppia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate nel web, si sarebbero conosciuti ed innamorati a Sharm el Shaik dove i due si sono incontrati in vacanza. Non è dato sapere però come mai la coppia abbia deciso di lasciarsi, anche se c’è chi avanza una possibilità: a terminare la storia sarebbe stato proprio Christian. Chissà che durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 non si possa parlare e far chiarezza su questa storia d’amore di Guenda!



© RIPRODUZIONE RISERVATA