Christian Louboutin lancia la Loubishore/ La tote bag di tendenza per l’estate 2021

Si chiama Loubishore ed è la nuova borsa di casa Christian Louboutin pronta a conquistare il cuore di tutte le fashioniste per l’estate 2021. La borsa ha un design vintage che rimanda al ricordo di un’estate passata. Si tratta di una maxi shopper in paglia a cui sono stati applicati degli inserti in pelle di vitello per i manici, pennellati all’interno con il celebre rosso scarlatto che ha reso famose e riconoscibile le suole di Monsier Louboutin. La borsa, rigorosamente Made in Italy, è confezionata seguendo un design a cesta creato da un sapiente intreccio di paglia di palma naturale, trattata con uno speciale e delicato procedimento affinché la palma mantenga il più possibile forma e aspetto naturale e una maggiore tenuta nel tempo.

La Loubishore è disponibile in due misure e quattro colorazioni – arancio, blu, bianco, giallo e rosso – dal sapore decisamente estivo. Loubishore è anche il risultato di un’importante collaborazione tra il marchio Christian Louboutin e l’e-commerce di lusso. All’interno di questa capsule collection, disponibile in esclusiva sul sito di Mytheresa, è possibile trovare altri pezzi che coloreranno l’estate a marchio Louboutin.

Christian Louboutin, una nuova capsule collection in esclusiva con Mytheresa per l’estate 2021

Tra le novità troviamo infatti le nuove tonalità delle sneakers Vieira Spikes, quelle in suede con la punta ricoperta da borchie, in blu cobalto e rosso. Per quanto riguarda le ciabatte da spiaggia troviamo le Loubiflip, le infradito must-have in gomma chunky e borchiette ton sur ton. con tanto di logo del marchio sulla parte superiore e la mitica suola rossa, nelle varianti dalle tonalità pastello. E poi ancora le Pool Stud, una variante glamour e dalle nuances pastello della classica ciabatta da piscina. Una capsule collection più legata al comfort e lontana dall’immaginario che abbiamo di Christian Louboutin, conosciuto per i suoi tacchi altissimi e sottilissimi dalla suola scarlatta, tanto amati da celebrità internazionali e non solo.

Christian Louboutin ha lanciato l’omonimo brand nel 1991 a Parigi ispirato dal mondo del burlesque. Nel 1992 ha l’intuizione di colorare la suola di rosso, diventato segno distintivo di tutte le sue collezioni. Le sue scarpe hanno conquistato il cuore di celebrità dal calibro di Dita Von Theese, Beyoncé, Christina Aguilera, Victoria Beckham, Lindsay Lohan, Sarah Jessica Parker, Catherine Deneuve, Gwen Stefani, Madonna, Lady Gaga, Kate Moss e Blake Lively, a cui il designer ha anche dedicato il modello Louboutin “Blake”.



