Christian Lucidi e Matthew McRae, chi sono gli ex mariti di Bianca Balti/ Lei “vivevo alla giornata e poi..”

Christian Lucidi e Matthew McRae, ecco chi sono gli ex mariti di Bianca Balti

Christian Lucidi e Matthew McRae sono gli ex mariti della supermodella Bianca Balti. Quando la carriera della trentottenne è decollata verso il successo, anche l’amore le ha finalmente sorriso. Il suo cuore, infatti, ha iniziato a battere per Christian Lucidi, un affermato fotografo di moda. I due si sposano nel 2006 quando Bianca aveva solo ventidue anni. La loro storia d’amore, tuttavia, si esaurisce abbastanza velocemente, dopo quattro anni, con una separazione inattesa ed una figlia nata nella primavera del 2007, la piccola Matilde.

Dopo il divorzio dalla supermodella, Christian Lucidi ha continuato a lavorare nel settore della fotografia; della sua vita privata, però, si sa davvero poco o nulla. “Dopo tre settimane di frequentazione resta incinta. Dopo un mese mi chiede di sposarlo ma lui era possessivo e assillante”, ha raccontato Bianca a proposito del suo ex compagno. “Vivevo alla giornata. Ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”.

Bianca Balti e la storia d’amore con Matthew McRae, padre della secondogenita Mia

Negli anni seguenti, al contrario del suo ex marito, Bianca Balti si rifà una vita affianco ad un altro uomo di nome Matthew McRae. I due si conoscono nel 2012, dando il via ad una storia a distanza. Lei in quel momento vive in Europa, mentre lui negli Stati Uniti. Nel 2015 diventano genitori della piccola Mia, ma la modella non molto tempo dopo cancella tutte le foto di coppia da Instagram, confermando la rottura della relazione.

Non sono chiari i motivi della separazione, ma per la supermodella, tuttavia, il periodo più difficile è rappresentato dalla rottura con il primo marito, Christian Lucidi. In una intervista infatti ha raccontato – in riferimento al quel periodo particolare della sua vita – di aver vissuto in maniera disfunzionale: “Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice. Ho passato tre anni così…”, ha spiegato. Oggi Bianca Balti ha definitivamente voltato pagina, i suoi ex Christian Lucidi e Matthew McRae rappresentano il passato.

