Bianca Balti e un passato sentimentale tumultuoso: ecco perché i suoi amori più importanti naufragarono

Bianca Balti ha vissuto due grandi storie d’amore con Christian Lucidi e Matthew McRae, prima di incontrare l’attuale fidanzato Alessandro Cutrera. Con il fotografo Christian Lucidi ha condiviso un percorso amoroso di alcuni anni, culminato con la nascita di Matilde. In diverse interviste, tuttavia, la top model non ha speso parole di encomio per la sua precedente relazione. Ha sempre definito il rapporto con Christian un legame “non sano”. Secondo Bianca Balti, l’ex compagno era molto possessivo ed assillante.

Non è un caso che dopo la separazione abbia affrontato momenti molto difficili e delicati, con dipendenze e nuove storie non stabili. E’ in questa fase della sua vita che Bianca Balti ha rischiato di compromettere anche il rapporto con la figlia, che infatti scelse di vivere con il papà. Un duro colpo per la modella, che negli anni è riuscita a ricucire il rapporto con Matilde.

E’ nel 2017 che Bianca Balti ritrova l’amore, sposando Matthew McRae. La coppia dura una mancata di mesi dopo le nozze e anche questa relazione finisce male, lasciando strascichi e ferite profonde. In un’intervista, la showgirl descrisse la sua storia con il compagno americano come “complicata”. Successivamente, per un altro breve periodo, Bianca Balti ha avuto una storia con il manager Sal Lahoud, che ha definito “tossica”.

Lei voleva diventare nuovamente madre, ma di fronte ha trovato un muro, da qui la decisione di congelare i suoi ovociti per “non limitare la possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione”. Oggi, dopo tanti anni tumultuosi, Bianca Balti ha ritrovato la serenità al fianco di Alessandro Cutrera, con cui si sente felice e appagata sotto ogni punto di vista.

