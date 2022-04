Christian Lucidi e Matthew McRae, ex di Bianca Balti/ Ricominciare è possibile

Bianca Balti è certamente una delle modelle più belle del mondo, che ha contribuito a tenere alto il nome dell’Italia anche oltre i nostri confini, ma nonostante questo ha avuto una vita sentimentale piuttosto difficile. Due figlie, Matilde e Mia, nate da due uomini diversi, e un’ulteriore relazione con Sal Lahoud, che lei definisce “tossica”, ma che ha avuto il coraggio di chiudere definitivamente.

Matilde e Mia, le figlie di Bianca Balti/ Solo una vive con lei: ecco perché

Almeno per ora lei è single, ma continua ad avere buoni rapporti con gli uomini grazie a cui è diventata mamma. Lucidi, in modo particolare, si sta occupando della crescita della sua primogenita, che ha deciso di vivere con lui in Francia.

Bianca Balti e gli amori passati con Christian Lucidi e Matthew McRae

Il primo amore importante per Bianca è stato il fotografo Christian Lucidi, da cui ha avuto la sua prima figlia, Matilde, nata nel 2007. I due si sono sposati nel 2006, ma hanno deciso di prendere strade diverse quattro anni dopo, consapevoli che il loro rapporto non avesse alcun futuro.

Sal Lahoud, ex fidanzato Bianca Balti/ "Era una relazione tossica, ho detto basta"

Nonostante tra loro non siano mancati gli strascici, anche sul piano legale, la modella ha trovato la forza di ricominciare e ha avuto un’altra figlia, Mia, nata nel 2015 e frutto dell’amore della modella con Matthew MacRae. Anche in questo caso la modella ha deciso di sposarsi quando la piccola aveva solo due anni, ma questo legame si è concluso cinque mesi dopo le nozze.

Le delusioni non hanno però intaccato l’autostima della Balti, che ha trovato poi il coraggio di chiudere un’altra relazione che l’ha fatta stare male. Anzi, lei è pienamente convinta di come sia importante non trascinare storie che non hanno più ragione di esistere: “Fanno male i messaggi di chi mi dice che ‘ho rotto ancora con un uomo’ o di chi mi ha giudicata per essermi separata, dopo poco il matrimonio, con il papà di Mia. Ricordatevi – ha detto in una diretta Instagram ai suoi follower – che è meglio separarsi se le cose non vanno bene, anziché restare”.

Bianca Balti congela gli ovociti/ "Non serve un uomo, farò figlio da sola se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA