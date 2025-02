Christian Lucidi e Matthew McRae, chi sono gli ex mariti di Bianca Balti: due rapporti non durati nel tempo

La vita sentimentale di Bianca Balti è stata costellata da frequentazioni e uomini che non sempre l’hanno resa felice. La prima storia della quale si ha notizia è quella che la supermodella ha avuto con il fotografo Christian Lucidi. Un amore che è nato velocemente e altrettanto velocemente si è consumato. I due si frequentavano da solamente tre settimane quando hanno deciso di dirsi di “sì” davanti alla Legge: si sono così sposati ma il loro matrimonio è durato pochissimo. È terminato ma non prima di mettere al mondo una bambina, Matilde Lucidi, la prima figlia di Bianca Balti.

Fedez ha una nuova fidanzata? Il cantante ai Caraibi con Matilde Caru/ "Voglio tenerla nascosta"

La storia con Christian Lucidi si è conclusa lasciando strascichi importanti nella vita di Bianca Balti che ha raccontato di essere diventata dipendente da alcol e droga. La bambina, appena nata, veniva lasciata dai nonni e lei andava a ballare e frequentava sempre uomini diversi: una situazione che ha avuto delle ripercussioni pesanti anche negli anni a seguire poiché Matilde ha scelto di vivere a Parigi con il papà perché traumatizzata dal comportamento della mamma. Qualche anno più tardi, Bianca ha sposato Matthew McRae.

Bianca Balti capelli: perché indossa una bandana ed è rasata?/ La malattia e la scelta per Sanremo 2025

Christian Lucidi e Matthew McRae, chi sono gli ex mariti di Bianca Balti

La storia tra Bianca Balti e Christian Lucidi si è conclusa per via dell’eccessiva gelosia di lui. “Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano. In quegli anni vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle” ha spiegato Bianca Balti più avanti. Dunque, quel rapporto disfunzionale l’ha portata a soffrire di dipendenze che hanno rovinato a lungo la sua vita.

Serena Brancale con Anema e core a Sanremo 2025/ "E' una bomba", ma la sua performance divide...

Più avanti Bianca Balti si è legata ad un altro uomo, Matthew McRae, dal quale ha avuto la sua seconda figlia, Mia McRae, tornando a vivere negli Stati Uniti. I due si sono sposati ma anche questo secondo matrimonio non è durato a lungo. La super modella, comunque, è rimasta a vivere negli Usa e fortunatamente l’ha raggiunta anche Matilde, la sua prima figlia, che per diversi anni è stata con il papà a Parigi.