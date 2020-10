Christian Marzullo, ex di Guenda Goria/ “Ha fatto la spola tra me e Telemaco e ora..”

Christian Marzullo Leone, ex di Guenda Goria pronto a raccontare la sua verità al Grande Fratello Vip 2020?

Lui si chiama Christian Marzullo e si è proclamato come ex fidanzato di Guenda Goria. A poche ore dal ritorno in onda del programma su Canale5, il giovane è venuto fuori con una lunga intervista al settimana Chi annunciando che anche lui ha avuto un flirt con la figlia di Maria Teresa Ruta (mostrando foto e portando come prova anche una serie di messaggi audio) e che tutto è nato per gioco su insistenza dello stesso Telemaco che all’epoca, sposatissimo con Olga, ha invitato i due ad uscire insieme. Lui stesso poi racconta che tra loro c’è stato un bacio ed è scattata subito una passione incontrollabile salvo poi avere una delusione non programmata. Secondo il suo racconto, Guenda Goria, dopo una discussione con lui, ha iniziato a fare la spola tra lui e Telemaco (con tanto di bacio di cui lo ha messo al corrente) e, alla fine, ha scoperto che i due facevano coppia fissa in quarantena in quel di Milano.

Telemaco mente, parola di Christian Marzullo Leone

Anche Christian Marzullo, proprio come Telemaco, ha conosciuto Guenda Goria a Sharm e adesso chiede a gran voce che la figlia di Maria Teresa Ruta racconti la verità sul loro rapporto: “Sono io lo scapestrato di cui ha parlato con sua madre nella casa” e adesso vuole che non dica altre bugie sui loro incontri e anche sulla liason con Telemaco dell’Aquila che, a suo dire, è solo un approfittatore: “Conosco Telemaco molto bene. Per me non è innamorato di Guenda. È legato alla ragazza, le vuole bene, ma non la vede come compagna. Questo posso garantirlo”





