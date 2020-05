Christian Mbulu è morto/ Trovato senza vita il giocatore 23enne del Morecambe

Pubblicità

E’ lutto nel mondo del calcio: ieri sera è morto Christian Mbulu, difensore di appena 23 anni del Morecambe, club della quarta serie del calcio inglese, la League Two. Mbulu, le cui cause della morte non sono state ancora rese note, è stato infatti trovato senza vita nella propria abitazione di Cottan, nel Lancashire: la notizia è cominciata a circolare solo nella tarda notte di martedì, e presto ha fatto il giro del mondo, provocando profondo cordoglio in tutto il mono del calcio e non solo. Come riferito al momento non si conoscono le cause della scomparsa del giovane difensore di appena 23 anni: al momento si parla di morte per cause naturali, ma chiaramente solo i rilievi e l’autopsia ci diranno qualcosa di più preciso già nei prossimi giorni.

MBULU E’ MORTO: IL CORDOGLIO DEL MOTHERWELL

E’ morto dunque ieri sera Christian Mbulu, giovanissimo difensore tesserato del Morecambe, club della League Two e giocatore di grandissimo talento. Nato nell’agosto del 1996, Mbulu aveva esordito tra le file del Brentwood Town e da qui la sua carriera era proseguita in crescendo. Nell’agosto del 2015 passò al Millwall, storico club londinese che giocava in Championship: con i biancoblu però vi rimarrà poco, perchè presto venne ceduto in prestito al Braintree. E’ solo nel 2018 che il difensore vola in Scozia, per vestire le insegne del Motherwell, club che lascerà poi a fine stagione. Nel 2019 ritroviamo il giovane difensore in Inghilterra per vestire i colori della Crewe Alexandra, club che solo lo scorso gennaio lo ha poi ceduto a Morecambe, società della quarta serie inglese. Appresa la notizia della morte di Christian Mbuli ovviamente non sono mancati i messaggi di cordoglio anche dei club cui il giovanissimo difensore ha vestito i colori. Il presidente del Motherwell Jim McMahon ha in tal senso affermato: “Siamo colpiti dalla notizia della morte di Christian. Era un ragazzo gentile e piacevole. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in un momento così complicato. Spero che la privacy venga rispettata”.



