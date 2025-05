Tra i grandi ospiti di Andrea Bocelli per lo show che vedremo questa sera su Canale Cinque troveremo anche Christian Nodal, noto cantante classe 1999 e originario del Messico. Nativo di Caborca, ha rimosso grande successo grazie al singolo Adios amor. Ha 7 album all’attivo di cui quattro in studio, Christian Nodal non è nuovo neanche alle questioni di gossip, visto che è sposato con Angela Aguilar, un matrimonio che ha generato molto scalpore in particolare in patria, visto che è avvenuto a distanza di pochissimo da Cazzu, delle nozze che hanno colto di sorpresa in molti.

L’evento si è svolto in Messico davanti a meno di 50 invitati. Un’unione a cui ha partecipato Marc Anthony, nel ruolo di testimone, accompagnato dalla moglie Nadia Ferreir e che è stato riportato dalle cronache locali. Dalla precedente relazione con Cazzu, Christian Nodal ha avuto anche una figlia, che molto piccola non ha preso parte al matrimonio del padre.

Christian Nodal difende la moglie dalle critiche

Qualche tempo fa il giovane cantante si è reso protagonista di un curioso gesto social, rispondendo a tono ad alcune voci che parlavano di presunto tradimento che avrebbe creato non pochi grattacapi alla coppia.

“Non tollererò che si parli così di mia moglie. Lei non è affatto come pensate; non sono mai stato infedele e mai le farei una cosa del genere, è una donna straordinaria”. Riguardo alla carriera, sono tanti i premi vinti da Christian Nodal nel corso degli anni, dai 6 trionfi al latin Grammy fino agli undici Latin American music world, insomma, tanti successi che hanno evidenziato il talento dell’artista, ora chiamato a cantare sul palco nella grande notte dell’amico e collega Andrea Bocelli.

