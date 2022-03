Christian, Nunzio e Leonardo fan classifica ballerine più belle/ Polemica ad Amici 21

Ad Amici 21 gli allievi Christian, Nunzio e Leonardo hanno stilato la classifica delle ballerine professioniste più belle, andando incontro a una veemente polemica sui social media. Ma procediamo con ordine e ricapitoliamo quanto accaduto in occasione della puntata di domenica 6 marzo 2022. I tre danzatori si sono ritrovati fuori dalla Casetta e uno di loro ha lanciato l’idea di fare una graduatoria basata sull’estetica. Per Nunzio al primo posto c’è Francesca Tocca, per poi passare a Giulia e arrivare a Elena. Christian, invece, ritiene che la D’Amario debba stare al primo posto e al secondo Francesca. Leonardo concorda invece con Nunzio.

La clip, mostrata pubblicamente in studio, ha creato parecchio imbarazzo fra i giovani, mettendo anche a disagio le malcapitate protagoniste del filmato, e tutti hanno riso per nascondere la vergogna provata. Christian, sul primo posto di Elena, ha detto: “Lo penso da quando sono nato. No, non me la levo dalla mente“. Nunzio, dal canto suo, ha asserito: “Non aggiungo nulla, io sono oggettivo. Francesca è uno spettacolo per me”. Leonardo, infine, ha spiegato: “No, sono tutte bellissime. Abbiamo fatto una bellissima figura…”.

CLASSIFICA BALLERINE PIÙ BELLE AD AMICI 21: SCOPPIA IL CASO ONLINE

Sui social media, la classifica delle ballerine più belle fatta dagli allievi di Amici 21 non ha incontrato i favori del pubblico e degli utenti, che hanno avanzato pesanti critiche nei confronti dei tre giovani. Come riporta Novella 2000, tra gli internauti c’è chi ha scritto: “Però raga, sinceramente arrivare a fare una classifica è esagerato. Penso si siano sentite abbastanza in imbarazzo”.

Non solo: qualcuno ha deciso di calcare la mano e puntare il dito contro Christian, Nunzio e Leonardo: “Lo ribadisco, questa classifica era vergognosa. Le donne non sono oggetti e soprattutto le ballerine professioniste sono tutte bellissime, ma soprattutto bravissime e per la loro arte andrebbero giudicate”. Non dunque per l’estetica…

