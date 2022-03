Christian o Gio Montana, chi è stato eliminato ad Amici 2022?/ Il nome in casetta…

Amici 2022, ballottaggio primo serale: Gio Montana o Christian eliminato?

Doppia eliminazione per questa prima puntata del serale Amici 2022. Oggi, 19 marzo 2022, parte ufficialmente la nuova edizione del serale che trova in gioco ben 18 concorrenti. Ciò vuol dire che ogni puntata vedrà un minimo di due eliminati (che potrebbero essere in alcune occasioni anche tre). Nella puntata di questa sera, dopo una prima eliminazione, che avverrà alla fine della prima manche, le successive due vedranno due eliminati provvisori.

Si tratta di Christian, ballerino di Raimondo Todaro e, dunque, appartenente alla squadra Todaro-Cuccarini, e Gio Montana, allievo di Rudy Zerbi (ex di Anna Pettinelli), e dunque appartenente alla squadra Zerbi-Celentano. Così come accadeva lo scorso anno, anche in questa edizione del serale Amici 2022 l’eliminato non viene annunciato in diretta, bensì in casetta, alla fine della puntata.

Gio Montana e Christian, ecco chi è l’eliminato della prima puntata del serale Amici 2022

Gio Montana e Christian hanno scoperto l’esito della sfida alla fine del serale Amici 2022 nella casetta. Maria De Filippi si è collegata con loro e, dopo averli preparati alla notizia, ha annunciato il nome. Ma chi tra i due ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni lanciate da Amici News, il secondo eliminato della prima puntata del serale Amici 2022 è Gio Montana. Non una grande sorpresa per il pubblico del talent, visto il breve percorso del cantante e non proprio eccellente. Rudy ha infatti deciso di dargli una seconda chance, regalandogli l’accesso al serale. Tuttavia, il suo percorso della scuola finisce già questa sera.

