Christian Passeri, chi è il finalista Masterchef Italia 11/ Che cos’è la sindrome di Asperger?

Christian Passeri, che cos’è la sindrome di Asperger

Christian Passeri è uno dei finalisti di Masterchef Italia 11. Di origini piemontesi, l’aspirante chef ha 20 anni ed è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Studente di ingegneria chimica alimentare, Christian ha la Sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico (ASD) considerato di tipo “altamente funzionale”. Quando aveva 8 anni, i genitori dell’aspirante chef lo hanno iscritto agli scout, per aiutarlo a socializzare: “A quel tempo avevo una grande difficoltà a relazionarmi con i miei coetanei e non. Questa mia difficoltà è causata principalmente dalla mia Sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico che crea una certa difficoltà a parlare con estranei oppure do l’impressione di non saper leggere al situazione o esprimere emozioni“, racconta Christian. Parlare con sconosciuti, anche bambini come lui, descrivere ciò che prova, le emozioni, i sentimenti, positivi o negativi che siano, per lui sono attività difficilissime, vere e proprie sfide.

Christian Passeri, vita privata e primi passi a Masterchef Italia 1

“Mi chiamo Christian Passeri, ho 20 anni e vengo da Bosconero. Sono uno studente universitario al secondo anno di ingegneria chimica alimentare. Oggi sono qui perchè voglio entrare a Masterchef ma soprattutto sono qui per una mia sfida personale: io soffro di sindrome di Asperger, è una sindrome dello spettro autistico e questo non mi permette di relazionarmi con le persone come voglio” – nella prima puntata Christian Passeri si è presentato così a Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, giudici di Masterchef 11.

Ai Live Cooking, primo step selettivo del talent, il 20enne ha presentato il suo piatto “Tradizione e Panico“, con il quale è riuscito a convincere due giudici su tre (l’unico no è quello dello chef Locatelli) e ad accedere alle Sfide di Abilità, dove passione, talento e un pizzico di fortuna hanno giocato in suo favore. Christian viene da una famiglia numerosa, mamma Elena e papà Dorino, i piccoli di casa, Miryam e Gioele, un cane, una tartaruga e un drago barbuto, il suo Safir.

