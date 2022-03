Christian Selassiè, fratello Jessica e Lulù/ Prossimo concorrente del GF Vip? “Amo…”

Christian Selassiè, il fratello di Jessica e Lulù, è pronto a riabbracciare le sorelle dopo sei mesi. Lo scorso dicembre era entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme a Clarissa, ma il loro era stato un incontro a distanza durante il quale aveva potuto conoscere anche Manuel Bortuzzo. Questa sera, invece, nel corso della finalissima del Grande Fratello Vip 2021 al termine della quale sarà eletto il vincitore, Christian dovrebbe entrare per fare una sorpresa alle sorelle, in particolare a Jessica.

Se, infatti, Lulù avrà il suo momento speciale riabbracciando il fidanzato Manuel Bortuzzo, la sorpresa di Jessica dovrebbe essere proprio il fratello Christian che, nel corso di un’intervista rilasciata a Giulia Salemi e Gaia Zorzi per una puntata del GFVip Party, aveva espresso il desiderio di vederla in finale. Proprio ai microfoni del GFVip Party aveva spifferato la presenza di numerosi pretendenti per la sorella avendo curato il suo profilo Instagram ricevendo anche tantissime proposte di corteggiamento.

Christian Selassiè concorrente del Grande Fratello Vip?

Nel corso dell’intervista rilasciata al GF Vip Party, Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno stuzzicato Christian Selassiè. “Andresti al Grande Fratello l’anno prossimo?”, ha chiesto Giulia Salemi. “No, a meno che non mi paghino tanto perchè amo correre al punto che corro quasi 100 km al mese. Poi mi piace fumare il mio narghilè quindi dovrebbero mettermi almeno un tapis roulant e permettermi di fumare“, è stata la risposta del fratello di Jessica e Lulù.

Christian, inoltre, ha aggiunto di essere felice della storia d’amore tra Lulù e Manuel che ha conosciuto subito dopo l’abbandono di Bortuzzo del Grande Fratello Vip mentre per la sorella Jessica si augura che possa trovare anche lei il vero amore.

