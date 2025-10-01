Christian Sodano è stato condannato all'ergastolo: l'ex finanziere nel febbraio del 2024 uccise la madre e la sorella dell'ex fidanzata

È, alla fine, stata accolta la richiesta della Procura di condannare all’ergastolo Christian Sodano il finanziere (nel frattempo destituito dalla sua divisa) che nel febbraio dello scorso anno uccise la madre e la sorella della sua ex fidanzata, Desirèe Amato, scampata a quella che poteva essere una vera e propria strage quasi per miracolo: un caso del quale si è a lungo parlato e che ha impiegato circa un anno e mezzo a giungere alla prima conclusione; fermo restando che Christian Sodano o la pubblica accusa potranno ancora ricorrere in appello.

Procedendo per ordine, vale la pena ricordare che il caso di Christian Sodano risale – appunto – al febbraio del 2024: la sera del 13, infatti, l’uomo al culmine di un’ennesima violenta lite con la ex fidanzata impugnò la sua pistola d’ordinanza e la puntò contro la ragazza – all’epoca 22enne -; ma mente queste riuscì a rifugiarsi nel bagno dell’abitazione, la madre e la sorella – rispettivamente Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato – si frapposero fra lui e la ragazza.

Fu in quel momento che Christian Sodano con due colpi di pistola sparati con precisione chirurgica uccise Nicoletta e Rennèe prima di sfondare la porta del bagno – in cui si era rifugiata l’ex fidanzata – con un calcio: la ragazza, nel frattempo, era riuscita a fuggire dalla finestra e nell’arco di pochi minuti lanciò l’allarme; mentre Christian Sodano salì a bordo della sua auto e si rifugiò a casa dello zio in cui venne individuato poche ore dopo, ancora con la pistola nella fondina.

Christian Sodano condannato all’ergastolo: la Corte non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione

Dal conto suo – forse anche a causa della testimonianza diretta di Desirèe – Christian Sodano aveva ammesso le sue responsabilità e si era aperto il processo: al temine delle requisitorie degli avvocati, l’ex finanziere in una testimonianza spontanea aveva detto alla corte di essere profondamente addolorato per l’accaduto, descrivendo il periodo della relazione come “estremamente difficile” e caratterizzato da un amore totalizzante che gli aveva fatto “perdere il controllo“; mente la pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo, contestando anche le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili o abbietti.

Al termine della camera di consiglio, i giudici hanno confermato la condanna all’ergastolo a carico di Christian Sodano con un anno di isolamento diurno, riconoscendo i motivi futili e abbietti, ma non la premeditazione: un risultato – spiega Giuseppe Amato, padre e marito delle due vittime – positivo fintanto che l’uomo ha ottenuto l’ergastolo; mentre la zia e sorella delle vittime Maria Pia Zomparelli ha commentato sostenendo che “è finita l’agonia”, chiedendo il tempo di “metabolizzare” l’accaduto.