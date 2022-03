Christian Stefanelli, chi è il concorrente di Amici 2022/ Eliminato al primo serale?

Chi è Christian Stefanelli, il concorrente del serale Amici 2022

Tra i protagonisti di Amici 21, troviamo Christian Stefanelli. Nasce nel 2003, a Osio Sopra, in provincia di Bergamo, ha 18 anni. Fin dalla tenera età si dichiara un appassionato del ballo, che rappresenta non solo la sua più grande passione ma anche l’inscindibile legame che ha con la madre, da cui lui eredita l’amore per i passi di danza. Complice il supporto della madre Anna, insegnante della disciplina e direttrice di una scuola di danza, La scuola dei sogni sita a Brembo di Dalmine, Christian inizia a muovere i primi passi di danza all’età di 3 anni e mezzo. Proprio per la sua passione per il ballo, Christian finisce vittima di atti di bullismo, con i compagni che spesso e volentieri lo mettono sotto torchio. I bulli riescono a fargli perdere la rotta, tanto che smette di ballare per qualche anno, ma all’età di 15 anni Christian torna a ballare per il suo grande amore, la danza. Nel corso degli anni, prende parte a diversi progetti, tra cui competizioni di danza, spinto dalla sua passione per l’hip-hop:

Grand Prix Award Barcellona 2009, assolo e in crew (vincitore);

– Sfida tra talenti con Kledi Kadiu, 2013 e 2018 (vincitore)

– Floor Wars 2015 Final Champions League Opening Ceremony 2016 (vincitore);

– Urban Street Dance Bruxelles 2016,2017,2018,2019

– Competizione internazionale eventi-danza summer camp 2018 (vincitore)

-Spettacoli con i comici di Colorado e Zelig

– Ballerino nel tour 2017/2018/2019 King of Pop Tribute Michael Jackson –

– Finalista nella trasmissione Dance Crew Selecta 2018/2019;

– Vincitore con i The project Crew nella competizione Dance Crew Selecta diretta da Etienne Jean Marie.

Per la quota curiosità, si rileva che la madre del giovane, Anna, avrebbe voluto partecipare ad Amici 2000, quando a suo tempo il talent di Maria De Filippi si chiama ancora Saranno Famosi e non Amici. Ma la partecipazione della donna al talent di Canale 5 viene ostacolata dalle due prime gravidanze di Anna, dei figli Alexia e Christian.

Il sogno che custodisce nel cassetto rimane quello di diventare un ballerino, per cui Christian decide di prendere parte al talent ONE SHOT Live Talent Show, in cui si aggiudica il primo premio. Nel 2021, al suo terzo anno consecutivo di tentativo di accesso, riesce a superare i casting di Amici di Maria De Filippi e si aggiudica un banco.

Il percorso di Christian Stefanelli ad Amici 21: il peso delle critiche sull’hip-hop e le altre curiosità

Christian Stefanelli ottiene un banco di danza nella scuola di Amici 21 e si fa ben presto strada sotto l’ala protettrice di Raimondo Todaro. Nel suo percorso di studio intrapreso al talent di Canale 5, vive alle prese con alti e bassi e ad un certo punto subisce una crisi personale e artistica dovuta al peso delle critiche. Nonostante sia uno dei favoriti ai sondaggi web alla vittoria di Amici 21, sulla base delle preferenze espresse dal pubblico tv, Christian minaccia di voler lasciare il talent-show. Questo, soprattutto dal momento che al suo fianco, tra i banchi di scuola, non figura più l’amico per la pelle Mattia, che è ufficialmente ritirato dalla competizione in seguito ad un infortunio al piede sinistro. Le critiche sul suo conto fanno male, tanto che Christian non riesce più ad esprimersi con i suoi amati passi di danza, a suon di hip-hop. A metterlo in discussione sono in primis le maestre di danza Veronica Peparini e Alessandra Celentano, che non lo ritengono un allievo di spicco nella danza, soprattutto nello stile che lui rappresenta, ovvero l’hip-hop. Tuttavia, il mentore Raimondo Todaro insieme ai familiari e la conduttrice Maria De Filippi lo esortano a più riprese a non abbandonare il talent di Canale 5. Alla fine, il ballerino accetta di restare nella scuola e si aggiudica la maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 21.

Nella fase finale dello show, Christian Stefanelli è ufficialmente un membro del team capeggiato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Le anticipazioni tv relative al primo serale di Amici 21 lo danno tra i due concorrenti finiti al ballottaggio finale -con Gio Montana- per la decretazione del secondo eliminato, dopo l’eliminata Alice Del Frate. Su Instagram si attiva come turbojr_ e vanta un seguito social stimato oltre 161mila followers.











