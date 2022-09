Christian Stefanelli esulta per Mattia Zenzola ad Amici 2022/ “Più forte di prima!”

Amici 22, Christian Stefanelli si congratula con Mattia Zenzola: il ritorno che emoziona

É una grande gioia per Christian Stefanelli e i fedeli supporters di Mattia Zenzola, la notizia del rientro del latinista al talent di Maria De Filippi, registratosi ad Amici 22.

La nuova edizione dello show sui talenti, infatti, per il voler del maestro Raimondo Todaro, riaccoglie tra i banchi di scuola Mattia Zenzola, ballerino latinista che era giunto alla scelta sofferta del ritiro da Amici 21 in seguito ad un infortunio al piede. Da qui quindi la promessa mantenuta del mentore del giovane, Raimondo Todaro, che in occasione della prima puntata di Amici 22 ha promosso Mattia Zenzola all’esame di sbarramento previsto per i 34 candidati al banco, dopo aver promesso al latinista -al suo ritiro- che il talent gli avrebbe concesso una seconda chance nella scuola più amata dagli italiani. Todaro ha accolto a braccia aperte Mattia nel suo team, al termine dell’esibizione del latinista eseguita sulle note di Titanium, hit di David Guetta featuring Sia, di risonanza internazionale.

Una performance travolgente e iconica quella eseguita dal performer più che ballerino, che ha incarnato il significato di Titanium, “titanio”, un metallo argenteo presente in natura e forte in quanto resistente, proprio come l’ex Amici 21 e ora Amici 22, che é resistito alle intemperie dell’infortunio e il ritiro fino al ritorno nella scuola. Un momento TV quello del ritorno diventato virale nel web e che ora strappa un vortice di interazioni social, tra cui like e condivisioni, e tra i commenti di supporto il consenso più atteso, quello dell’amico speciale che Mattia ha conosciuto ad Amici 21, Christian Stefanelli.

Christian Stefanelli lancia un messaggio all’amati Mattia Zenzola: il legame che dura oltre Amici

Il ballerino di hip hop e pupillo come Mattia di Raimondo Todaro ad Amici 21 ha condiviso il video di un fan del latinista che immortala Zenzola che performa sulle note di Titanium e dalla caption sibillina “Più forte di prima”. E non solo. Perché Christian Stefanelli ha inoltre postato una foto che lo immortala tra le braccia dell’amato Mattia Zenzola e dal messaggio dedica pregno di affetto per il latinista: “E adesso ci sei! Sei dove hai sempre sperato di voler essere, riprendendo là dove il destino ti aveva tolto e che tanto meritavi. È un nuovo inizio, un’avventura che purtroppo sei stato costretto a lasciare a metà ma che allo stesso tempo ti ha dato tanto”.

Il messaggio, poi, prosegue: “Sei cresciuto, maturato, fatto progressi, ti sei impegnato senza perdere mai l’obiettivo. Hai avuto costanza nel fare ciò che ami senza arrenderti mai, anche là dove c’era un ostacolo. Sei tornato li più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò che il percorso ti metta davanti.Questa volta non lo vivremo assieme ma sarò sempre qui, fuori o dentro che sia a sostenerti come meglio meriti. Ti aspetterò qui fuori sperando di vederti il più tardi possibile. Hai e avrai sempre il mio sostegno e questo non cambierà mai. Vivi a pieno il tuo sogno, goditi tutto il bello che c’è ma soprattutto si te stesso e mostra sempre quanto vali. Non dimenticare di quanto sono orgoglioso di te, e tutto ciò che stai facendo, ricordalo sempre. Vai frate, vola come solo tu sai fare!! E ricorda il nostro “motto” “NON SI MOLLA MAI, MMAAAIII”. CHE INIZI LO SPETTACOLO. Lesssggggooooo!!! Ti voglio tanto bene fratello mio”.













