Christian Stefanelli fuori dal serale di Amici 21?/ Frecciatina a Carola “Non c’è…”

Il serale di Amici 21 è sempre più vicino e, nella scuola di Maria De Filippi, aumentano malcontenti e malumori. Nella scorsa puntata del pomeridiano è stata ammessa Carola. La ballerina di Alessandro Celentano è riuscita a staccare il biglietto per la fase più importante del programma per la grande gioia dei fan che speravano di vederla con la maglia oro in anticipo rispetto alla data della prima puntata ancora top secret. Nella scuola, tuttavia, l’ammissione di Carola al serale non ha lasciato indifferenti gli altri allievi. Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro, si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della compagna.

Christian è a rischio eliminazione per essere arrivato ultimo nelle gare di ballo. Una posizione, la sua, molto scomoda e che rischia di compromettere il suo passaggio al serale. Christian, però, non nasconde il proprio malcontento.

Christian Stefanelli, sfogo ad Amici 21

Christian Stefanelli non considera giusto il risultato delle ultime gare di ballo e, nel daytime di Amici 21 di oggi, si è lasciato andare ad uno sfogo. “Non c’è equità. Se tutti avessero fatto tutte le stesse cose non sarebbe così”, ha detto il ballerino convinto che tutti gli allievi debbano fare la stessa cosa nella gara di ballo.

Christian, inoltre, ha puntato il dito anche contro Alessandra Celentano convinta che Christian non abbia fatto i miglioramenti che si sarebbe aspettata in cinque mesi di lezioni. “Per lei in 5 mesi dovevo essere Roberto Bolle”. Cosa accadrà, dunque, a Christian? Il ballerino riuscirà ad accedere al serale?

