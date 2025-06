È stato uno dei ballerini più amati di Amici 21 e, dopo il talent, ha continuato a seguire il suo sogno di danzare, intraprendendo anche delle esperienze importanti. Eppure, Christian Stefanelli ha recentemente deciso di mettere in pausa la sua carriera da ballerino per intraprenderne una nuova: quella del cantante. Ha infatti spiazzato tutti l’annuncio che lui stesso ha fatto in queste ore attraverso i suoi social: presto uscirà il suo primo singolo.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano/ Ecco le pubblicazioni: quando si svolgerà il matrimonio

Si chiama Sulla Cresta Dell’Onda il brano che sarà disponibile all’ascolto a partire dal 14 giugno a mezzanotte. Una vera e propria svolta per Christian, che è stato un allievo di Raimondo Todaro nell’anno in cui fece poi il suo esordio anche Mattia Zenzola. I due, infatti, sono diventati grandi amici nella scuola di Cinecittà, poi Mattia, causa infortunio, ha dovuto abbandonare il programma un passo prima del serale (ma sarebbe tornato l’anno successivo, vincendo il programma).

Ege Monaco contro l'ex fidanzato Trigno: "In terapia per colpa sua"/ Duro sfogo dopo Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Stefanelli (@turbojr_)

Christian Stefanelli diventa cantante dopo Amici 21: il supporto dei fan

Oggi, Mattia Zenzola è tra i professionisti di Amici mentre Christian Stefanelli ha deciso di intraprendere un’altra strada lavorativa, esordendo come cantante. Una novità che ha destato grande curiosità da parte dei suoi fan, ora in trepida attesa di ascoltare il suo primo singolo. Tanti i commenti di supporto che il ballerino sta ricevendo in queste ore. C’è chi gli scrive: “Ogni giorno che passa sono sempre più fiera di te e di tutto quello che ti stai prendendo…meriti tutto Chri.”; o ancora “quasi quattro anni che ti conosciamo e che ti seguiamo passo passo in ogni tuo progetto e traguardo”. Tanti, infine, affermano di non vedere l’ora di sentire il suo esordio nella musica. Che dire, in bocca al lupo!

Concerto Elodie a San Siro, tanti ex Amici nel corpo di ballo/ Da Megan Ria a Marisol Castellanos