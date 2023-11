Christian Vieri debutta con il nuovo format dopo Bobo TV/ Ospiti e la frecciata: “È un salto di qualità”

Christian Vieri debutto con il nuovo format della Bobo TV e scattano applausi

Per Christian Vieri inizia una nuova avventura dopo la fine della Bobo TV con la storica compagnia formata da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Gli ex calciatori hanno infatti annunciato la rottura, con qualche discussione di troppo che avrebbe portato alla decisone di dividere le strade per il format nato durante la pandemia e che da diversi anni interessava milioni di appassionati di calcio. Christian Vieri, come si legge anche su Il Fatto Quotidiano ha infatti iniziato la sua nuova avventura in solitaria al timone del programma su RDS Serie A, dove fin da subito ha avuto il piacere di avere in trasmissione degli ospiti illustri. Nel frattempo però il pubblico e gli appassionati del podcast nato su Twitch, si è diviso dopo aver seguito la prima puntata del format condotto da Christian Vieri.

Malattia Tathiana Garbin, la lotta contro il tumore/ "Capita una volta su un milione, non ho paura di morire"

C’è chi riconosce i meriti all’ex attaccante di Inter, Fiorentina e Milan Christian Vieri, tra i tanti commenti apparsi sui social: “Bobo ha fatto un salto enorme, alla faccia di Adani e Cassano“. Altri non sono d’accordo e accusano la nostalgia in particolar modo di Lele Adani, con una proposta lanciata sui social a Christian Vieri: “Quanto manchi. Eri l’unico preparato, aggiornato, che guardava partite internazionali e conosceva veramente i giocatori. Non eri mai scontato, davi spunti interessanti per tutti e analisi profonde. Senza di te la bobo TV vale zero. Fai un programma tuo”.

Tamberi: "Infortunio? È stato devastante"/ "Mi piace stupire la gente e così ho fatto"

L’annuncio di Christian Vieri sul nuovo programma

Nelle scorse ore il nuovo talk di Christian Vieri ha debuttato su RDS Serie A con tanti nuovi ospiti di prestigio come Francesco Totti e un format che in qualche modo si stacca rispetto al passato. A dare notizia della nuova avventura di recente è stato lo stesso Christian Vieri, che ha così lanciato il nuovo corso: “Sono molto contento di iniziare questa partnership proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A. Questa unione ci permetterò di aumentare la visibilità attraverso la multicanalità offerta” le dichiarazioni dell’ex centravanti della Nazionale Vieri.

Osimhen diventa un "Cicciobello"/ Napoli: "Nessun accordo con Giochi Preziosi. Agiremo per vie legali"

A fornire dettagli sulla separazione tra Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano era stato Fabrizio Corona sull’ormai noto portale Dillinger News: “Questa è la la prima verità: Christian Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. Ora per Vieri è giunto il momento di iniziare a correre da solo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA