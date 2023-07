Christian Vieri e Antonio Cassano festeggiano il compleanno insieme/ Vacanze in famiglia a Formentera

Christian Vieri e Antonio Cassano, vacanze in famiglia a Formentera

Antonio Cassano e Christian Vieri sono sbarcati a Formentera per alcuni giorni di vacanza, affiancati dalle rispettive famiglie, per godersi un po’ di vacanza e anche per celebrare il loro compleanno: entrambi, infatti, sono nati il 12 luglio. Come riporta Chi nel nuovo numero in edicola, l’ex coppia d’oro del calcio, grandissimi amici anche fuori dai campi, si è ritrovata sull’Isola delle Baleari che per anni è stata meta della loro movida estiva, quando ancora non avevano messo su famiglia.

Le immagini li ritraggono immersi nell’acqua cristallina di Formentera con alcuni amici. E, assieme a loro, le rispettive famiglie: Cassano con la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel, Vieri con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel. Le due famiglie si sono riunite per qualche giorno di vacanza insieme, con i due ex bomber del calcio che hanno anche improvvisato una partita a beach volley, uno degli sport preferiti dai Vip e dalle persone comuni sulle spiagge dell’isola.

Christian Vieri e Antonio Cassano, i festeggiamenti per il doppio compleanno

Christian Vieri e Antonio Cassano, grandi amici anche fuori dal campo, si sono poi ritrovati la sera a celebrare il loro doppio compleanno. Come riporta Chi, i due hanno compiuto gli anni il 12 luglio (Vieri ha raggiunto il traguardo dei 50, Cassano ne ha compiuti 41) e per l’occasione hanno festeggiato alla grande in un rinomato locale di Formentera, il ristorante A Mi Manera, dove hanno prenotato una bella tavolata. Al loro fianco in questa speciale occasione, come sempre, le rispettive mogli e i figli.

Una grande famiglia, si potrebbe dire, che unisce Vieri e Cassano nel segno dell’amicizia. I due, appese le scarpe al chiodo ed interrotta l’attività agonistica, hanno continuato a coltivare il loro speciale rapporto anche fuori dai campi da calcio.

