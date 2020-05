Christian Vieri e Costanza Caracciolo furiosi/ “Diffuse foto di nostra figlia Stella”

Pubblicità

Christian Vieri e Costanza Caracciolo furiosi sui social: la coppia ha deciso di adire le vie legali dopo aver scoperto che la privacy delle loro figlie è stata violata. L’ex calciatore e la compagna hanno condiviso un post su Instagram con cui annunciano di essere pronti a cominciare una battaglia legale avendo scoperto che sarebbero state usate delle foto della figlia Stella in maniera non autorizzata. Il loro obiettivo è quello di proteggere la loro famiglia. «Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato la foto senza autorizzazione». Durissimo il post di Bobo Vieri, poi condiviso dall’ex velina di Striscia la notizia sul suo profilo social. «Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet».

CHRISTIAN VIERI E COSTANZA CARACCIOLO FURIOSI SU INSTAGRAM

Quello di Christian Vieri e Costanza Caracciolo non è un semplice sfogo. La coppia è pronta a passare dalle parole ai fatti. E possono contare sul sostegno dei loro amici. «Tutti dovrebbero fare come voi, io stessa!», ha commentato Guendalina Canessa sotto il post dell’ex velina di Striscia la notizia. «Sono d’accordo con voi», ha scritto invece Juliana Moreira. Ma hanno espresso il loro sostegno anche Elena Barolo, Paola Iezzi e Manuela Arcuri. Nonostante siano una coppia molto famosa, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno un’attenzione particolare alla loro privacy, infatti non pubblicano mai foto delle figlie in cui si vedono i volti. Dando un’occhiata ai profili social dei due si capisce chiaramente quanto ci tengano alla loro riservatezza. Stella e Isabel appaiono in qualche foto, ma i loro volti sono coperti oppure non sono inquadrati. Un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di altri personaggi famosi che evidentemente non hanno problemi a mostrare i volti dei loro piccoli.

