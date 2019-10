CHRISTIAN VIERI E COSTANZA CARACCIOLO/ Lui: “Vorrei un figlio calciatore” (Verissimo)

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si raccontano a Verissimo

Solo belle notizie, nella nuova puntata di Verissimo in onda sabato 5 ottobre alle ore 16.00 su Canale 5. Dopo il lieto annuncio di Bar Refaeli, in attesa del terzo figlio, anche Christian Vieri e Costanza Caracciolo fanno sapere di avere il forte desiderio di allargare la famiglia. Prima, però, passano in rassegna le tappe salienti della loro relazione a cominciare dal loro matrimonio del 18 marzo scorso. Una cerimonia solo civile, per il momento, anche se Costanza non vede l’ora di sposarsi anche in chiesa: “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”. Per Vieri è stata una scelta impulsiva, anche se entrambi sognavano di consolidare in qualche modo la loro unione: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo in attesa del matrimonio religioso….

È la prima volta che Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano in tv del loro rapporto. Fidanzati ormai da due anni, Christian e Costanza hanno deciso di rendere ufficiale il loro legame almeno davanti alla legge. La cerimonia è stata molto intima e sommessa: i due aspettano il matrimonio religioso per i grandi festeggiamenti e la luna di miele. Al momento, la coppia ha già una figlia, Stella, che compirà un anno il prossimo 18 novembre. Accoglierla tra loro è stata un’emozione unica. Vieri ricorda ancora quel giorno come uno dei più belli che abbia mai vissuto: “Sono pazzo di lei, è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”. L’ex velina aggiunge: “Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”. Il loro desiderio è quello di avere una grande famiglia. Se in futuro dovesse arrivare un maschietto, Bobo ammette: “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore”.

Stella, figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

La piccola Stella, figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo, è già “viziata” da questo punto di vista. Il sogno di papà Bobo è quello di farla diventare una vera “star”, sì, ma del tennis. “Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista”, dichiara a Verissimo. Poi scherza: “In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi (ride, ndr) sceglierà lei cosa vorrà diventare”. Christian è un padre molto attento e anche molto giocherellone. C’è da aspettarsi che la piccola prenda da lui, insomma.



