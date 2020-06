Christian Vieri lancia “Una vita da bomber”/ Video, nuova hit con Ventola e Adani

Christian Vieri non è mai una persona banale: per esempio, in questa strana estate segnata dalla pandemia da Coronavirus ha lanciato una hit che si intitola Una vita da bomber. Cantano con lui Daniele Adani, oggi noto volto di Sky Sport, e Nicola Ventola: ex compagni nell’Inter, naturalmente non poteva mancare il riferimento al soprannome di Bobo che ne ha anche fatto un celebratissimo spot di rasoi. Ora, Vieri è intervenuto a RTL 102.5 per parlare di quello che, siamo sicuri, diventerà un grande successo: ha rivelato che la sua vita da bomber in realtà è del tutto normale. “Adesso sono un vecchietto, tutti pensano che la vita da bomber sia fare gol in campo e anche fuori, ma è il nome che rimane ed è una cosa simpatica”. Vieri comunque si diverte a coinvolgersi nei suoi progetti: sempre in maniera positiva e divertente, come in questo caso. “Quando Universal ci ha chiamato, all’inizio mi sono chiesto cosa saremmo andati a fare…”.

CHRISTIAN VIER LANCIA “UNA VITA DA BOMBER”

Poi però ha sentito il pezzo, e allora ne ha parlato con Ventola e Adani che erano d’accordo. “Ci siamo detti… ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente”. Del resto i progetti di Bobo sono sempre stati spazianti: qualche anno fa con Marco Delvecchio si era cimentato in gare di ballo in giro per il mondo. Qui, potrebbe raggiungere il podio ma lui non ci pensa: l’importante, come detto, è divertirsi. Come quando, durante il lockdown, ha organizzato la Bobo Tv ed è stato l’indiscusso protagonista delle dirette Instagram: celebri e già di culto le sue chiacchierate, anche nel cuore della notte, con ex compagni e avversari come Pippo Inzaghi, Francesco Totti, Fabio Cannavaro e Antonio Cassano ma anche sportivi come Valentino Rossi. Al punto che, giustamente, RTL 102.5 gli ha chiesto se in futuro possa esserci la possibilità di organizzare un programma televisivo o radiofonico partendo dalla capacità di Vieri di essere intrattenitore: nessun problema, ma chiunque lo proponga “deve pagare”.