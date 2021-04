Christian Vitelli, compagno Francesca Manzini/ “Conosciuti in chat e ora ci sposiamo”

Christian Vitelli classe 1974, di Latina, è il compagno di Francesca Manzini ormai da oltre un anno. Le cose tra loro si sono evolute molto in fretta visto che i due si sono conosciuti in videochat grazie alla sorella di lei che li ha presentati. Quella volta hanno avuto modo di parlare per ore raccontandosi tra esperienze di vita ed imitazioni e scoppiando così in fragorose risate che si sono trasformate in amore. Era la primavera del 2020, eravamo in pieno lockdown e Francesca Manzini aveva da poco chiuso la sua relazione con Juan Martin Fagiani. Appena è stato possibile lui si è trasferito da lei e non si sono più lasciati visto che, un anno dopo, siamo qua a parlare del loro matrimonio già annunciato.

Christian Vitelli, compagno Francesca Manzini, chi è e cosa fa nella vita?

Christian Vitelli le ha donato un ciondolo con diamante chiedendole di sposarlo in diretta su Instagram e lei non ha potuto far altro che dire di sì. A questo punto è l’attrice che ha svelato che, pandemia permettendo, si sposeranno il prossimo 10 settembre. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore a Francesca Manzini? Christian Vitelli non è nuovo al mondo dello spettacolo visto che è una voce nota del doppiaggio italiano. Secondo quanto apprendiamo, ha avuto modo di ideare e presentare il Festival Gran galà del doppiaggio al Romics e di partecipare al Festival delle voci d’attore insieme ad un grande nome del doppiaggio, Monica Ward. Per qualche anno ha vissuto a Londra ed è solito raccontare la sua vita e le sueperipezie sui social. Inutile far notare che la sua popolarità e i suoi follower sono aumentati proprio in questo periodo in cui è venuto fuori che sia proprio lui il compagno e futuro sposo di Francesca Manzini. Sentiremo parlare di lui anche questa sera ad Amici 2021?

