Christian Vitelli, ex Francesca Manzini/ “I motivi dell’allontanamento sconosciuti”

Christian Vitelli è l’ex compagno di Francesca Manzini con cui l’imitatrice si sarebbe dovuta sposare: cosa è successo tra i due? Non è dato saperlo, visto che a sorpresa la Manzini, imitatrice e conduttrice di Striscia La notizia, ha pubblicato un lungo messaggio sui social rivelando: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno.. restando forti del fatto che da soli ci amiamo lo stesso senza nuvole sulla testa, Uomo quando ci sei seguiamo la libertà della parola amore. (Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca)”. Un messaggio che ha lasciato intendere la fine della relazione con Christian che dal canto suo ha semplicemente detto: “i motivi dell’allontanamento definitivo di Francesca a me sono sconosciuti”.

Francesca Manzini/ Saltato il matrimonio: "la vera forza di un amore è ascoltarsi"

Chi è Christian Vitelli, ex fidanzato di Francesca Manzini

Ma chi è Christian Vitelli, l’ex compagno di Francesca Manzini. Classe 1974, Christian è conosciuto per essere l’ex fidanzato della imitatrice e conduttrice di Striscia La Notizia. In realtà Christian è un doppiatore ed è l’ideatore e conduttore del festival Gran Galà del doppiaggio. Non solo, ha condotto con la collega Monica Ward anche il Festival delle voci d’attore. L’incontro con Francesca Manzini è avvenuta quasi per caso durante il lockdown dello scorso anno tramite una videochiamata. Un vero e proprio caso, visto che a fare da mediatore è stata la sorella di Francesca che ha presentato Christian alla sorella. I due hanno chiacchierato per tanto tempo e poco dopo hanno deciso di prendere casa insieme. Dopo pochi mesi è arrivata la proposta di matrimonio di Christian che sui social le ha regalato l’anello e fatto la proposta di matrimonio. I due si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma qualcosa è andato storto visto che i due si sono lasciati a pochi mesi dal grande giorno.

LEGGI ANCHE:

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati/ Salta il matrimonio e...Francesca Manzini/ Ad Amici 2021 nei panni di Belen Rodriguez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA