CHRISTIAN VITELLI, FIDANZATO FRANCESCA MANZINI/ Sposi dopo un incontro in videochat

Si sono conosciuti in maniera inedita, Francesca Manzini e Christian Vitelli, neocoppia del mondo dello spettacolo a partire praticamente dalla primavera scorsa. Sì, perché è stato proprio durante il lockdown che i due sono entrati in contatto e hanno deciso di approfondire il loro rapporto, il tutto nonostante le restrizioni date dalla pandemia e anche – sul piano personale – una differenza di età non indifferente (16 anni). Strano ma vero, i due si sono innamorati in videochat. Le cose sono andate più o meno così: sua sorella Lilli, nota doppiatrice, l’ha videochiamata e gli ha presentato “questo tipo” (lo chiama lei), un uomo sulla quarantina che le è subito piaciuto. Un vero e proprio colpo di fulmine, insomma, anche se i due hanno fin da subito manifestato di avere intenzioni serie. La proposta di matrimonio, infatti, è arrivata a pochi mesi dal loro primo incontro, e non in maniera consueta ma su Instagram, location virtuale che Vitelli ha scelto per fare alla sua bella la domanda più importante e risolutiva della sua vita.

Francesca Manzini parla del suo fidanzato Christian Vitelli

“Lui è un uomo meraviglioso, è la mia vita, la mia salvezza, la mia gioia. Un regalo caduto dal cielo”, ha dichiarato Francesca Manzini al settimanale Diva e Donna. Con Christian Vitelli dovrebbe sposarsi tra due anni: “Aspettiamo che tutto torni, si spera, alla normalità per fare delle nozze in serenità… e poi ho bisogno di tempo per organizzare il matrimonio per bene. Ci sono tante cose da fare”. Il suo futuro marito sembra fare sul serio con lei, le dà sicurezza e la riempie di attenzioni, oltre che di regali materiali: recentemente, per esempio, in occasione della proposta, le ha fatto dono di un ciondolo con un vero diamante.

Chi è Christian Vitelli

La relazione tra Francesca Manzini e Christian Vitelli è nata dopo una lunga chiacchierata che ha tenuto entrambi incollati allo schermo per ore tra imitazioni e risate. L’incontro è avvenuto dopo la fine della relazione di lei con Juan Martin Fagiani; non si hanno dettagli, invece, sui trascorsi amorosi di lui. Per anni Vitelli ha vissuto a Londra e di mestiere fa il doppiatore, proprio come la sorella della sua fidanzata. Originario di Latina, ha lavorato in Italia per diversi anni presentando il festival Gran gala del doppiaggio al Romics. Inoltre, nel 2016, ha condotto il Festival delle voci d’attore insieme alla collega Monica Ward. Sul suo profilo Instagram figurano numerosi scatti tratti direttamente dalla sua quotidianità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA