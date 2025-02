Nella giornata di oggi la rete di società immobiliari dedicate al mercato del lusso Christie’s International Real Estate – Exclusive ha scelto il suo nuovo Managing Director nella persona di Helio Cordeiro Teixeira che vanta dalla sua la bellezza di 15 anni di esperienza nel settore: lo scopo principale è quello di rafforzare ulteriormente il team di manager che guidano l’importante rete immobiliare migliore il piazzamento di Christie’s International Real Estate in qualità di player primario nel mercato del lusso immobiliare; il tutto affidando al nuovo Managing Director i mercati laziali, lombardi e campani e il ruolo di potenziare le strutture commerciali con una nuova serie di modelli operativi e strumenti a beneficio di agenti e dipendenti.

“Sono orgoglioso – commenta il nuovo manager di Christie’s International Real Estate, Helio Cordeiro Teixeira – di entrare a far parte del team“, guidando la crescita della già consolidata realtà in un mercato “competitivo” come quello del “real estate di pregio“: dal conto suo – infatti – Cordeiro vede tutto il potenziale affinché Christie’s riesca a crescere “in Italia grazie all’indiscusso prestigio del brand a livello mondiale“; mentre parlando della sua mission cita il rafforzamento “[del] nostro percorso di sviluppo” senza mai tralasciare “l’eccellenza del servizio” che da sempre il Gruppo garantisce “ai nostri clienti“.

Chi è Helio Cordeiro Teixeira, nuovo Managing Director di Christie’s International Real Estate

Soffermandoci brevemente sulla figura e – soprattutto – sul curriculum del nuovo Managing Director di Christie’s International Real Estate, dopo la laurea in Ingegneria Cordeiro si è subito lanciato nella professione di Project Manager per la multinazionale brasiliana ALCOA: sul finire degli anni ’80 è approdato nel nostro bel paese dove è entrato a far parte – prima – del team di PROGRES (nel ruolo di Direttore Sviluppo e partner) e – in un secondo momento – di quello della Computer Sciences Corporation (qui come Direttore Operations); mentre nel 2009 è stato scelto come Licence Partner di Engel & Völkers Italia, passando poi dal 2015 alla divisione Direct Business e dal 2019 quella di Managing Director della controllata EV MMC Italia.