Christina Aguilera/ “Ho avuto un patrigno violento quando ero un’adolescente”

Christina Aguilera ha fatto “outing”, confessando di aver subito in passato delle violenze fisiche. La 38enne cantautrice newyorkese ha svelato il suo passato complicato in occasione della cerimonia dei “Community Hero Award”, riconoscimento ottenuto a seguito dell’impegno della stessa con un’associazione che aiuta le donne e i bambini senza fissa dimora, nonché vittime di abusi. La popstar a stelle e strisce, affrontando il tema della violenza sui minori e sul gentil sesso, ha spiegato: “È semplicemente disgustoso e succede troppo spesso alle persone che amiamo. Questa causa è molto importante per me perché sono cresciuta in un contesto simile, con un patrigno violento, e fortunatamente ce l’ho fatta”. Quindi la cantante di New York, che in carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi, si è lasciata andare ai suoi ricordi personali: “Quando ero adolescente a volte dovevo scappare nel cuore della notte con la mia sorellina e mia madre e attraversare il paese in auto”.

CHRISTINA AGUILERA E IL PATRIGNO VIOLENTO

Fortunatamente l’Aguilera aveva una nonna d’oro, che l’ha sempre aiutata in quei momenti complicati: “Per fortuna – ha proseguito nel suo drammatico racconto – mia nonna ci ha sempre accolto a casa sua. Senza di lei , avrei avuto bisogno di un posto e di un’associazione come questa”. Un dramma interiore che l’Aguilera ha trovato modo di sfogare anche attraverso le canzoni, come ad esempio le hits “Fighter” e “Beautiful”, pezzi che la stessa ha composto a inizio carriera, ormai una ventina di anni fa: “Quello che ho vissuto sulla mia pelle è parte di me – ha proseguito – la musica che faccio, i testi che scrivo, da Fighter a Beautiful, provengono davvero dal cuore”. La cantante aveva accennato al dramma del padre violento già durante un’intervista risalente all’anno scorso, ai microfoni di Paper, spiegando che la madre era stata vittima di abusi da parte del patrigno: “Ho visto mia madre sottomessa – aveva spiegato in quell’occasione la popstar -. Doveva prestare attenzione a tutte le sue azioni, altrimenti sarebbe stata picchiata”.

