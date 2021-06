Christina Aguilera, lettera a Britney Spears “Messa a tacere e ignorata”/ “Merita…”

Qualche giorno fa, dopo anni di silenzio, Britney Spears ha rivelato tutta la verità sulla sua vita e la sua carriera. Dichiarazioni shock quelle della cantante che ha ammesso di essere depressa, di piangere ogni giorno e di aver bisogno di aiuto. Di fronte a queste parole, in tanti hanno espresso alla cantante la loro solidarietà e vicinanza. Tra queste c’è anche Christina Aguilera, artista all’apice del successo proprio negli anni in cui lo era la Spears e, proprio per questo, spesso messe a confronti. La Aguilera ha scritto per Britney una toccante lettera, pubblicata su Twitter, nella quale dimostra tutta la sua vicinanza alla collega. “In questi ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che sta passando. – ha esordito la cantante – È inaccettabile che una donna, o un qualsiasi essere umano, che vuole avere il controllo del proprio destino non possa vivere la sua vita come desidera. Essere messa a tacere, ignorata o vittima di bullismo, non avere supporto dalle persone che ti sono “vicine” è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare.”

Christina Aguilera dalla parte di Britney Spears: “Il mio cuore è con lei”

Christina Aguilera ha allora proseguito, facendo notare che “Il danno mentale ed emotivo che tutto questo può causare a una persona non va preso alla leggera.”. La cantante, pur ammettendo di non conoscere bene i retroscena della vicenda, su Britney fa notare: “La convinzione e la disperazione della sua richiesta di libertà mi fa credere che questa persona, che una volta ho conosciuto, abbia vissuto senza compassione o onestà da parte di chi aveva il controllo della situazione. È una donna che ha lavorato a condizioni e sotto una pressione inimmaginabile per la maggior parte del tempo, e vi assicuro che si merita tutta la libertà possibile per vivere serenamente.” Così ha concluso: “Il mio cuore è con Britney, si merita tutto l’amore e il supporto del mondo”.

