Christina Bertevello e Chiello si sono lasciati?/ Il tira e molla continua ma…

Christina Bertevello al capolinea con Chiello?

Christina Bertevello e Chiello si sono lasciati definitivamente? E’ la domanda che assilla gli appassionati di gossip, ormai abituati ai tira e molla infiniti della coppia. A quanto pare Chiello e Christina sono arrivati al capolinea, almeno questo è quanto emerge sul web e sui siti specializzati. Che non sia un momento d’oro per la showgirl lo si evince anche da uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, dove sulla didascalia delle foto in cui indossa costumi striminziti e all’ultima moda scrive “oggi mi sono forzata di sorridere e andare a scattare la nuova collezione“. La situazione è poco chiara e imprevedibile, dato che Christina già una volta aveva deciso di tornare sui propri passi e riavvicinarsi al suo amore.

Christina Bertevello, tira e molla infinto con Chiello: questa volta sembra davvero finita

“Io sono debole su ste cose proprio, soprattutto se mi trattano bene mi sciolgo“, aveva raccontato a proposito del ritorno di fiamma, Christina Bertevello. Un ritorno di fiamma che questa volta potrebbe anche non concretizzarsi, dal momento che la coppia sembra aver tirato una riga definitiva sulla propria relazione. Christina guarda al futuro, Chiello pure, anche se non sarebbe sorprendente se la coppia tornasse per l’ennesima volta sui propri passi.

“Effettivamente è cambiato“, aveva detto l’ultima volta Christina. “Mi sta trattando come una regina e sembra veramente diverso. Mi porta la colazione a letto, è super premuroso e non mi fa storie per niente, vediamo… Io sono debole su ste cose proprio, soprattutto se mi trattano bene mi sciolgo”. Forse, in quella circostanza, la Bertevello aveva fatto male i suoi calcoli.

